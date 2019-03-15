逼歐盟上談判桌！川普揚言將祭關稅

美國總統川普週四 (14 日) 警告，歐盟多年來非常不公平地對待美國，若歐盟不願意與美國開啟談判，美國將對歐盟進口產品祭出關稅。

川普已採取「美國第一」政策，企圖重新平衡全球貿易，相繼尋求與中國、加拿大和墨西哥、英國與歐盟重新談判貿易協議。

在英國國會否決「英國無協議脫歐」過後，川普週四 (14 日) 在與愛爾蘭總理李歐 · 瓦拉德卡 (Leo Varadkar）) 會面前表示：「我希望看到英國脫歐的整個局面能得以解決。我們可以與英國達成一項非常重要的貿易協議。」

自稱「關稅人」的美國總統川普還表示，他正在致力達成美歐貿易協議，並再次以關稅威脅。

川普稱：「如果歐盟不與我們談判，我們將出手一些非常經濟的事情。」

此消息發布後，台北時間週四 (14 日) 晚間 11 時 20 分許，歐元兌美元下滑，一度觸及 1.1299。

歐元兌美元走勢圖。(圖：investing)

愛爾蘭總理李歐 · 瓦拉德卡稱，英國脫歐的決定不應影響英國北愛爾蘭，他樂見歐盟與美國之間達成貿易協議。在英國自行解決之前還需要幾年的時間，但與此同時，歐盟可以與美國進行貿易談判

美國與中國貿易代表正在如火如荼地進行的貿易談判，美國要求開放中國市場、保護智慧財產權、消除網路間諜、網路竊盜、改革中國強制性技術轉讓政策等。

據傳川習峰會最早將於 4 月登場，川普早前稱，他並不急著跟中國敲定貿易協議、且美中協議內容必保護智慧財產權。

川普週四 (14 日) 重申了他先前聲明。川普稱美中貿易談判進行順利，美國貿易代表做得很好，並將獲得必須獲得的東西，但仍對達成協議持保留態度。