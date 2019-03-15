新 iPad、AirPods 月底亮相？蘋果開發者大會 (WWDC) 6 月 3 日登場

《Appleinsider》引述《Digitimes》報導，消息人士爆料有多家台灣蘋果供應商正準備大規模生產新一代平價 iPad 和 AirPods 2 零件，這些新品預計將在 3 月 25 日蘋果春季發表會亮相。

週四 (14 日) 蘋果宣布將於美東時間 6 月 3 日至 6 月 7 日在加州聖荷西會議中心舉辦年度全球開發者大會 (WWDC)。週一 (11 日) 蘋果宣布將於美東時間 3 月 25 日 (週一) 舉辦「春季發表會」。

儘管外界多推測春季發表會將聚焦蘋果的「服務」而非常見的「硬體」新品，然而，蘋果發布新產品的機率並非全然否定。

外媒引述《Digitimes》報導，新款 iPad 和 AirPods 2 預計將在未來幾週內發布，而台灣 PCB (印刷電路板) 製造商台郡科技、臻鼎科技正準備生產新款 iPad 相關零件，AirPods 2 的零件則是由精聯電子與華通電腦接單。

外界對這項消息持懷疑態度，認為蘋果春季發表會將聚焦於付費影音和新聞訂閱服務，判斷蘋果最有可能是在春季發表會後，以新聞稿的型式發布這些新品，若預測失準，蘋果也有可能在 WWDC 上發布這些新品。

蘋果年度全球開發者大會即將在 6 月初舉辦，外媒預測蘋果將推出適用於 iPhone 和 iPad 的 iOS 13、適用於 Apple Watch、Apple TV 的新軟體，以及最新版 Mac 作業系統。

新品規格

多家媒體與蘋果分析師郭明錤報告皆指出，2019 年蘋果會將 iPad 尺寸升級至更大的 10.2 吋，處理器速度也將更快，新 iPad 保留 Touch ID 和 3.5mm 耳機孔。

蘋果傳將推黑色款 AirPods 2。 (圖：翻攝自 Macrumors)

此外，備受果迷期待的 AirPods 2 無線耳機將支援「Hey Siri」、提供健康偵測、無線充電功能，還會強化音質體驗。更特別是除了白色款外，還添加黑色款供果迷選購。

截至目前，蘋果仍未確定新一代 iPad 和 AirPods 2 新品發布時間點。爆料消息仍眾說紛紜，傳新 iPad 可能會和升級的 iPad mini 在月底一同亮相，而 AirPods 2 會在今年春季或秋季發表會登場。