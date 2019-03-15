Pimco：聯準會最早下週宣布停止縮表

國際固定收益資產管理企業 PIMCO 週四 (14 日) 表示，聯準會 (Fed) 最早可能下週、最晚 6 月底宣布停止縮表計畫。

聯準會金融危機後推出量化寬鬆計畫，一度讓資產擴增至 4.5 兆美元以上，但由於聯準會停止再投資部分收益，截至取年底負債表規模已減少約 2600 億美元，目前持有資產略低於 4 兆美元。

聯準會 3 月 19 日開始將召開會議，為期兩日，預計聯準會將再次表明再次升息前將保持耐心的意願。聯準會一直在縮減金融危機後為刺激經濟而建立的債券投資組合規模。

PIMCO 投資長 Dan Ivascyn 稱：「PIMCO 存疑聯準會將宣布所有收益的公債和抵押貸款支持證券再投資回美國公債，隨著流通貨幣的增長，儲備非常緩慢下降。」

Ivascyn 認為：「儲備縮減到大約一年前的水平，這將導致有效聯邦基金利率的波動更大。」

Ivascyn 稱：「這也讓他們有時間建立和測試一項新的回購工具，用以提高貨幣市場利率上限，並消除意外的貨幣市場波動。」

PIMCO 還預計，聯準會的資產負債表將減少至 3.8 兆美元左右，外匯儲備規模將降至 1.5 兆美元。

最新數據顯示，美國 1 月新屋銷售下降 6.9%，降幅大於預期。PIMCO 卻看好房市，Ivascyn 稱，房市基本面非常強勁，這使得相關投資頗具吸引力。

Ivascyn 表示，在下一個經濟衰退期間，房產相關投資將遠比公司債更實在。金融危機後的監管創造一個非常優質的抵押貸款市場，供需基本面是平衡的。