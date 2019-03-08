川普稱庫克「提姆蘋果」 庫克高EQ回應

美國總統川普週三 (6 日) 與蘋果 CEO 提姆庫克 (TIM COOK) 於白宮一場會議中鬧出笑話，竟口誤稱庫克「提姆蘋果 (TIM APPLE)」，庫克週四 (7 日) 在推特高 EQ 回應此事件。

週三 (6 日) 美國總統川普與蘋果 CEO 提姆庫克一同出席在白宮召開的美國勞動力政策諮詢委員會，國事繁忙的川普似乎忘了庫克全名，在會議中不斷親暱地稱他「提姆 (Tim)」，原先大家也不以為意，未料致詞結尾川普對庫克稱：「你真的為美國家做了很好的投資，我們非常感謝你，提姆蘋果 (TIM APPLE)。」

網友修圖揶揄川普膚色。(圖：翻攝 Ashutosh Khaitan 推特)

川普此舉瞬間引發社群媒體熱議，全球網友爆笑之餘，紛紛為其他企業執行長改名，例如伊隆特斯拉、比爾微軟，甚至還有網友修圖揶揄川普膚色，將川普總統改名為「橘子總統」 (President Orange)，與「提姆蘋果 (TIM APPLE)」並列組成水果家族。

蘋果 CEO 提姆庫克對此卻不以為意，自娛娛人的他週四 (7 日) 將個人推特「提姆庫克 (TIM COOK)」上的庫克 (COOK)，替換為蘋果標誌，高 EQ 回應川普失言風波，不但給川普台階下，又讓此網友再次笑開懷，不虧是外界稱為「最適合與美國和中國打交道的人。」

蘋果 CEO 推特。(圖：翻攝自庫克推特)

政治新聞網站 Politico 早前一篇報告詳述，庫克如何成為遊說白宮，避免蘋果陷入關稅戰的最佳外交官。

該報告引述美國政府官員稱，庫克願親自與白宮與北京當局保持良好的關係，積極參與會議，並在某方面承擔風險，並得到良好的回報。

報導透露庫克善於與人建立良好關係，並給人留下深刻的印象，並在公共政策抉擇中表明態度。

川普曾就公共政策向庫克諮詢，庫克當時說：「你是一個成功的商人，我們都知道這個公共政策有多困難，我將繼續經營這家成功的美國公司且離不開你的幫助。」