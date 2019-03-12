要貸款、賣資產、證券化：中國30兆人民幣地方隱性債務的「花式」解法

2019 年除了減稅降費刺激經濟，中國政府另一項工作重點或許是化解逾 30 兆人民幣的隱性債務重負。

《彭博》. 整理了多家機構對中國地方政府隱性債務規模的預測，區間基本在 30 兆人民幣至 40 兆人民幣左右；與上一輪中國政府三年地方債務置換方案不同的是，最新彙總信息顯示，本輪隱性債務化解更多通過市場化手段化解風險，發債券、賣資產、金融機構貸款、國有資產證券化等等，不一而足。目前來看還侷限在一事一議，一城一策。

隱性債務問題沈痾已久，不可再拖延。野村中國首席經濟學家陸挺指出，「在很多地方財政收入和 GDP 都已經不能覆蓋本息。」

目前已經拋出化解方案和措施的地區如江蘇省鎮江市的試點方案中，據悉中國國開行等機構將為其提供長期低息貸款；該省省會南京市則寄望於通過國有資產證券化和平台公司企業化等，為消化隱性債務提供資金支持。

此外，吉林省四平市上月推出的舉措包括將銀行表外貸款轉為表內、降低債務利率、延長付息周期、對項目短期貸款進行展期、發行城投債、出售抵押資產等。沈陽遼中區公佈的償債方案以處置國有不動產為主。上述方案都旨在通過金融市場和金融機構獲取資金。

「實際上隨著地方政府隱性債務到期壓力加大，少部分平台公司出現了違約，地方政府隱性債務問題近一年來都被地方政府高度重視，」民生銀行研究院金融中心主任王一峰稱，很多隱性債務仍在進行以時間換空間的操作。

隱性債務是指在法定限額外，由地方政府承諾以財政資金來償還，通過當地融資平台、PPP、政府購買服務等方式舉借的債務。目前尚無官方數據對此統計，但綜合機構分析可以看出，基本預估都在 30 兆人民幣以上。

此次兩會期間，不僅提交人大審議的政府預算報告重提「化解隱性債務」，人大常委會預算工作委員會副主任朱明春並表示部分地區隱性債務高於顯性債務。他並表示，化解存量工作在有序開展。

市場化手段

市場化手段是本輪債務化解的特點。不僅財政部部長劉昆稱將以市場化手段化解存量債務，財政部提交人大審議的 2019 年預算工作報告也提到，鼓勵金融機構與融資平台公司協商採取市場化方式，通過合適期限的金融工具，應對到期存量隱性債務風險。

國開行行長鄭之傑在兩會期間接受《彭博》採訪時透露，該行去年 12 月曾牽頭組建銀團貸款，給山西省交通運輸廳提供低息貸款置換地方政府隱性債務，該行還與財政部就江蘇、山西及東北省份等地區的隱性債務化解項目進行溝通。「溝通的幾個項目財政部都表示支持。」

王一峰指出，通過政策性金融機構涉入，將降低平台換本付息壓力，大幅度降低實際利率水平，增加債務可持續性。同時，會對這些地區的城投債產生隱性擔保的效果，推動弱資質主體恢復融資能力。

國開行去年 12 月牽頭組建的銀團貸款，給山西省交通運輸廳提供了低息貸款置換地方政府隱性債務，債務重組規模最終達 2607 億元左右，每年將可減少利息支出 30 億元左右。

背靠大樹

事實上，在鎮江傳出將試點化解債務風險的消息後，當地城投債的融資成本已經接連大幅走低。由鎮江市人民政府 100% 控股的城投平台 -- 江蘇瀚瑞投資上周以 4.8% 的票面利率發行了 5 億元超短融，較 1 月同類債券票息大降 150 個基點；該市另一城投鎮江城建集團上月發債成本也跌逾 100 個基點。

華創證券宏觀分析師張瑜等人 6 日的報告則稱，從政府表態來看，2019 年面臨的隱性債務化解風險大為降低，城投平台公募債暴露風險的機率明顯下降；建議投資人可選擇欠發達地區的高層級大平台，主要考慮這類平台的重要性以及隱性債務化解的便利性。

風險也不可忽視，摩根大通駐香港經濟學家 Grace Ng 指出，政府正用資產負債表上較為健康的部分來覆蓋部分隱性的問題，他們得確保未來這些有風險的貸款不會失去控制，否則的話，到那時候再要去解決問題將會更難。

「更大的擔憂是道德風險問題，」清華大學國家金融研究院副院長朱寧稱，他也是《剛性泡沫》一書的作者，「隱性債務擔保是很多問題的核心所在。」