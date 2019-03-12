〈分析〉中國偏光板市場供需失衡 台、陸廠搶大餅

受到偏光板大廠誠美材 (4960-TW) 近日針對中國面板客戶漲價的影響，市場將焦點立即轉向偏光板產業。因此，即使在面板價格殺聲隆隆之下，相關零組件市場還是能找到亮點。

偏光板是面板模組的關鍵材料之一。偏光板主要功能在控制特定光束的偏振方向。簡單來說，液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光，因此少了任何一張偏光板，液晶顯示模組都不能顯示圖像。

圖: 海通證券

根據 Displaybank 在 2017 年公布的資料來看，6 代線生產中，32 吋 LCD 面板物料成本偏光板約占 21.8%，而隨著高世代產線的演進，目前偏光板約占液晶面板總成本 10% 左右。

圖；中信建投

中國偏光板需求旺

根據 IHS 預計，2018 年～2020 年，全球 TFT 產能分別達 305、336、360 百萬平方公尺，其中，中國 TFT 產能分別為 121、153、190 百萬平方公尺；AMOLED 方面，2018 年～2020 年全球 AMOLED 用 TFT 產能分別為 161、218、291 百萬平方公尺，其中，中國 AMOLED 用 TFT 產能分別為 14、51、106 百萬平方公尺。

以 LCD 模組需要 2 片偏光板，而 AMOLED 模組需要一片來計算，2018 年～2020 年全球偏光板產能需求分別為 594、651、691 百萬平方公尺，中國偏光板產能需求則分別為 240、301、370 百萬平方公尺。

圖: 海通證券

圖: 海通證券

中國 2019、2020 年偏光板面積需求成長高達 25%、23%，遠高於全球的 9.6%、6.1% 成長幅度。根據以上數據估算結果，可以看出中國是全球偏光板需求的重要來源，占全球比重持續上升，預估 2020 年中國偏光板需求將占全球的一半以上。

偏光板供給端平穩

海通證券預估 2018 年～2020 年全球偏光板產能合計分別達 690、739、778 百萬平方公尺，年增率分別為 7.8%、7.1%、5.2%，產能保持溫和擴張態勢。

資料來源: 三利譜、鉅亨網彙整編製

從產能比重來看，日東電工、住友化學及韓國 LG 化學 2018 年年產能都在 1 億平方公尺 / 年以上，這三家比重均占全球 20% 左右，屬於偏光板一線大廠。其次是韓國三星 SDI 和台灣的誠美材料、明基材料，這三家屬於偏光板產能的第二線大廠。至於，中國的三利譜、盛波光電（深紡織 A 旗下）在經歷未來擴產後，產能將跟上二線廠腳步，推估兩者合計產能比重有機會從 2016 年的 2.3% 增加至 2020 年的 8.1%。

資料來源: 三利譜

中國地區供需嚴重失衡

根據上述全球偏光板供需的數據可以看出，2018 年～2020 年全球偏光板產能需求 / 供給分別為 594/690、651/739、691/778 百萬平方公尺，整體而言供需情況未失衡，且產能供給趨向逐漸緊俏的趨勢，因此可以預估 2019 年、2020 年偏光板價格將有較強的支撐。

若光以中國來看，偏光板則呈現嚴重失衡情況，需求遠大於供給。以 2018 年～2020 年中國偏光板需求 / 供給分別為 240/28、301/42、370/63 百萬平方公尺可看出之間巨大的差距。

由此可見，中國雖然作為全球最大的偏光板需求地區，需求占據全球約一半的比重，但偏光板自給率尚不足 20%。而力特、誠美材料、明基材料三大廠利用地利及價格優勢，已迅速取代日本偏光板廠－日東及住友在中國的地位。不過，由此也可以預見，未來中國偏光板廠如三利譜、盛波光電 (深紡織 A) 也有機會參與這場替代交換賽。