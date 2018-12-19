〈分析〉陸企明年債務違約可能性加大 財政刺激恐幫不上忙？

據《彭博》報導，分析師認為，儘管中國採行財政刺激政策，但估計仍不足以帶動國家企業的利潤成長，因而提高了明年更多債務違約的可能性。

根據最新公布數據，中國 10 月份工業企業利潤增速，已經創下 7 個月以來的低點，而明年 GDP 成長率預估值僅 6.2%，較今年第 3 季的 6.5% 進一步放緩。就今年以來中國境內信用債違約規模已達人民幣千億元來看，這些數據恐怕更不利明年的狀況。

中國 10 月工業企業利潤增速放緩 (圖: AFP)

標普評級分析師 Cindy Huang 表示，隨著信貸和房地產銷售放緩，民營企業將面臨獲利能力惡化，以及愈來愈大的流動性壓力。自第 3 季以來的政策支持，並沒有扭轉 11 月份違約增加的趨勢，這代表寬鬆政策可能對產業龍頭更有幫助，而非受困企業。

11 月起，中國官方政策表明對民營企業「堅定不移」的支持，並承諾減稅等多項新政。在此之前，人行在 10 月份宣布增加融資人民幣 1500 億元，做為民營企業計畫的一部分。但種種做法，助益恐仍相當有限。

對於明年中國違約的前景，Huang 認為，隨著石油和商品價格的下跌，商品部門的上游公司，可能面臨流動性壓力。由於銷售放緩和再融資困難，投資人宜對小型房地產開發商持謹慎態度。

HFT 投資管理公司固定收益研究主管 Mo Qian 指出，中國的信貸風險可能在 2019 年出現分歧，體質弱的公司仍難以產生利潤，較強的公司，則能受惠政策的寬鬆。地方政府融資工具售出的債券，預估違約率較低，但東北地區和貴州省等地從事的非法融資，宜特別注意。

如果今年的情況可以引以為鑑，投資人宜留意：

從行業來看，能源業發行的債券違約最多，達人民幣 464 億元。其次是消費行業，占人民幣 310 億元。其中，永泰能源和上海華信貢獻了能源行業約 416 億元的違約額，消費行業也主要是受到了新光控股百億級違約的拖累。

(圖表取自彭博)

從地區來看，上海、山西和浙江為今年新發債券違約規模最高的三個地區。上海的違約率最高，為人民幣 297 億元，上海華信的違約規模達 251 億元，是最主要的因素。

由於違約的表現呈現明顯分歧，其結果就是，3 年期 AAA 評級的公司，與 AA - 評級的利差，由 2017 年的 150 點，至週一已經擴大至 260 點。