寧德時代澄清未與特斯拉達成任何合作協議

針對昨 (11) 日美媒發布「特斯拉據悉與寧德時代就電池訂單進行磋商」的報導，寧德時代今日對此特別澄清，截至目前，公司未與特斯拉達成合作意向，也未簽署任何商務協議。

在那篇外媒報導中，提到特斯拉正在與電池供應商寧德時代談判，希望向其採購充電電池，供應給在上海工廠組裝生產的 Model 3。

對此消息，知情人士指出，寧德時代一直在與特斯拉討論電池的標準規格等問題，但這並不一定保證雙方的協議一定會達成。

圖: AFP

至於特斯拉方面則對此報導拒絕評論。目前，特斯拉的電池供應商仍是日本松下。不過在最近的財務報告會議上，特斯拉表示，目前雖已有一個合格的電池供應商，但未來希望能做到有多個電池供應管道。

此外，特斯拉 CEO 馬斯克也曾表示，在中國本土生產的電動車，電池供應可能來自幾家公司，以及時滿足電動車電池需求。

雖然，寧得時代暫時未與特斯拉簽署合作協議，不過寧德時代的訂單正在快速成長中。今年 2 月初，寧德時代與北京新能源汽車股份有限公司、北京普萊德新能源電池科技有限公司簽署合作協議，合作期限為 5 年。

在戰略合作期間，寧德時代和普萊德將向北汽新能源供應動力電池系統產品，並每年給予優惠價格。而根據數據顯示，2018 年北汽新能源汽車銷售量達 15.8 萬輛，排名中國第二。