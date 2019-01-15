〈房產〉房仲：Q1房市看壞與不看壞五五波 高雄相對看好

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行 2019 年第 1 季的購屋意向調查，受訪者對六都未來房價看法部分，高雄市有 2 成受訪者看好未來房價上漲，比例居六都之冠，高雄市與台中市看跌比例皆為 42%，同樣是六都比例最低的區域。

另外，在此調查中，有高達 68% 的受訪者可忍受的購屋屋齡在 20 年以內，且高達 6 成的民眾對於中美貿易大戰與 2020 總統大選無感，不影響現階段民眾的購屋意願。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，已經連續 4 季受訪者看壞房價的比例維持在 50% 左右，是 2015 年調查以來最低且波動幅度最小的時候，看壞與不看壞 (持平與小漲) 的比例接近五五波，且調查期間正逢選舉、台股跌破萬點股災與中美貿易大戰打得火熱的時間點，皆未讓民眾看壞情緒再增加，反應出現現階段自住客多在意房屋本身的條件，而非外在的市場景氣變動。

至於六都的房價看法部分，房價水準相對較低的區域相對看壞比例較低，台北市與新北市看壞比重仍超過 5 成，認為持平的比例皆為 36%，另有 7、8% 的受訪者看漲房價，至於房價水準較為平價台中市與高雄市，則是信心度相對較高的區域，高雄市認為上漲比例為 20%，持平比例 38%，看跌比例和台中一樣皆為 42%，看跌比重不到一半，就信心面來看，高雄市應是目前民眾信心度最高的區域，其次則是台中市。

而民眾對於購屋的屋齡考量部份，32% 可以接受屋齡 10 年內的房子，36% 可忍受 10-20 年的房子，等於 3 分之 2 的民眾大概能接受屋齡約在 20 年以內，20-30 年可接受的比例約 20%，30-40 年為 8%，40 年以上則僅剩下 4% 的比例，顯見屋齡越高的房子對於自住客吸引力越低，而主要都會區的房子老化狀況越來越嚴重，新的推案供給其實有助於紓解市場的購屋需求。

同時，外在事件部份，面對 2020 的總統大選，有 67% 民眾認為不影響購屋，僅有 22% 覺得有影響暫緩購屋，中美貿易大戰的部分，調查顯示 61% 民眾認為不影響購屋，約有 29% 覺得有影響暫緩購屋。

信義房屋此一調查針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2018 年 12 月 13 日 - 12 月 24 日，總計回收 1438 份網路問卷。「在 95% 信心水準，抽樣誤差於正負 3% 以內。