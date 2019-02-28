〈房產〉建商推案信心增 今年全台估有11個百億元量體個案登場

據房市市調機構統計，今年全台有 11 個量體達 100 億元以上的建案推出，總銷金額衝破 2000 億元以上；其中以新北市有 4 個 100 億元以上的建案，居各縣市之冠。住展企研室經理何世昌表示，去年以來買氣回溫，加上政府對房地產頻頻釋出友善政策，建商推案信心水漲船高，百億元級建案推案潮因而湧現。

據統計，2019 年全台百億級建案遍地開花，台北市有 1 個、新北市 4 個、桃園市 1 個、新竹縣 1 個、新竹市 1 個、台中市 2 個，以及高雄市 1 個。

今年開賣的百億級指標大案中，以南港輪胎 (2101-TW) 舊廠都計變更開發案「世界明珠」量體最大，住宅加商辦總量上看 800 億元。「世界明珠」案總樓地板面積約 6.7 萬坪，規劃住宅、商辦、商場與藝文展演空間。

2019 年新北市百億元級建案數量最多，包括板橋「帝國廣場」、汐止「美麗山林」、三重「EBC 東森電視商貿中心開發案」淡水「海上皇宮」等案；「帝國廣場」是江翠北側最大規模建案，「美麗山林」為甲山林自建案，「海上皇宮」則是宏盛、甲山林合建案。

何世昌並指出，新北市 4 件百億元級大案都各有特色，其中「帝國廣場」不僅是江翠北側重劃區第一個百億級建案，也是第一個結合住宅、商場的複合式開發案。「美麗山林」位於汐止水源路二段，主打大台北較少見的別墅社區。「海上皇宮」為淡海新市鎮高價建案，規劃私人遊艇碼頭，專攻高階客層。三重「EBC 東森電視商貿中心」則是茂德機構向味全 (1201-TW) 買下的新燕廠土地，將開發成三重史上最大規模的廠辦案，預估總銷遠 450 億元。

今年台灣中、南部也有大型建案出籠，共有 3 件百億元級建案登場，分別是台中市的「勤美之森」、興富發 (2542-TW)「興富發烏日（高鐵站）案」，以及高雄市京城 (2524-TW)「京城美術皇居」。

何世昌指出，高雄市「京城美術皇居」為美術館特區內，擁有逾 3000 坪大基地，基地規模在美術館特區內數一數二，更是高雄今年總銷金額最高的建案。