友達甩業外包袱 本業鎖定高附加價值產品 體質優於前波景氣循環

大陸 10.5 代線產能開出，終結了這一波面板多頭循環，友達 (2409) 去年第四季本業轉為虧損，1 月營收 215 億元，創下三年新低，市場預期第一季虧損壓力升高，友達董事長彭 (又又) 浪認為，公司財務體質健康，有別 2011～2012 年前一波景氣谷底，尤其業外包袱經過六年整理，不再對於公司財務面有負面影響，營運不會像前波景氣谷底慘澹。回顧前一波面板景氣下行落在 2011～2012 年，當時大尺寸 TV 需求成長放緩，面板廠仍處在 7.5 代線量產，折舊認列高峰，外有反托拉斯法天價罰金威脅，2011、2012 年友達連續兩年每股虧損 6.94 元、6.2 元，當時甫完成三合一群創 (3481) 兩個年度每股虧損分別為 8.81 元、4 元，外界把面板視為「慘業」！



彭 (又又) 浪用「不堪回首」成語，來形容 2011～2012 年，但是他強調，經過六年收斂業外轉投資，公司財務體質比前一波景氣循環好很多，前一波景氣有反托拉斯罰金認列、轉投資太陽薄膜事業，過去六年整理不良資產，2017 年之前還受到業外影響，到去年業外已經轉為正數；至於本業強調價值轉型，在 65 吋產品鎖定商用顯示器，即使是大宗產品也是以中高階為主，未來二～三年後，面板產業又是一番新的競爭格局。



至於先進製程 AMOLED，友達摺疊式手機可撓式產品於今年亮相，對於可撓式 AMOLED 發展，友達保持「彈性不躁進」的態度。彭 (又又) 浪分析，大陸量產、在建以及申請中 AMOLED(含 LTPS)總共有 18 條之多，三星為全球 AMOLED 最大供應商，生產良率提升相當不容易，三星花了 8～10 年時間，才有現在的良率、產能規模，而大陸龐大 AMOLED 產能後續開出狀況，還要長時間的觀察，目前 AMOLED 從硬式基板走向柔性可撓式，若不考慮良率，可撓式產品平均製造成本是硬式 1.5 倍，主要 AMOLED 製程在基板上加上 PI，再蒸鍍上 OLED，然後再加上保護層，而可撓式 AMOLED 多一道「撕」剝離製程，也是良率最大考驗之處。