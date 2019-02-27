〈南亞科展望〉今年資本支出年減近5成 員工分紅17.4億元 每人可分得56萬元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (27) 日董事會通過 2019 年資本支出預算與 2018 年員工分紅，資本支出預算較 2018 年縮減 48%，以不超過新台幣 106 億元為上限；員工分紅共為新台幣 17.4 億元，平均每人可分得約 56 萬元。此外，南亞科去年底實施庫藏股計畫，減資基準日為今日，減資後股本降至 305.34 億元。

南亞科董事會今日通過 2019 年研發及一般性資本支出預算，以不超過新台幣 43 億元為上限，加上前經董事會決議通過 20 奈米製程技術轉換資本支出預算的尾款約新台幣 63 億元，預估 2019 年度合計資本支出預算，以不超過新台幣 106 億元為上限，較去年資本支出縮減 48%。

南亞科去年也從 11 月起，分兩階段實施庫藏股計劃，分批買回在外流通股份，共買回 7 萬 136 張，佔已發行股份總數 2.26%。該公司董事會也決議，買回股份的減資基準日為今日，買回股份中的 5 萬 136 張將辦理註銷，減資比率為 1.62%，減資後股本為新台幣 305.34 億元。

此外，南亞科董事會並通過 2018 年員工分紅為新台幣 17.4 億元，若以員工總數約 3100 人計算，平均每人可領到約 56 萬元。