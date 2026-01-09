面板雙虎去年12月營收同繳雙增 全年均創4年高

‌



群創今年聚焦車用及先進封裝，其中，車用子公司 CarUX 藉由併購日本 Pioneer 從零組件供應商轉型為 Tier 1 供應商；FOPLP 先進封裝目標由 Chip First 量產，到 RDL 與 TGV 拚取得客戶驗證。