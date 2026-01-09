面板雙虎去年12月營收同繳雙增 全年均創4年高
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板雙虎去年 12 月營收雙雙出爐，均繳出年、月雙增表現，而友達 2025 全年營收 2813.87 億元，年增 0.4%；群創全年營收 2267.5 億元，年增 4.7%，則均創 4 年新高。
友達 (2409-TW) 去年 12 月營收 251.89 億元，月增 4.8%、年增 2.4%；第四季營收 701.41 億元，季增 0.3%、年增 2%。
展望今年，友達看好，大型運動賽事登場、電視平均尺寸提升、筆電換機潮顯現，加上供給端沒有新產能開出，面板供需持續正向發展；智慧移動事業美金營收仍可望維持雙位數年複合成長的目標，垂直場域也將持續回溫。
群創 (3481-TW) 去年 12 月營收 214.36 億元，月增 25.2%、年增 19.2%；第四季營 567.68 億元，季減 1.8%、年增 5.74%。
群創今年聚焦車用及先進封裝，其中，車用子公司 CarUX 藉由併購日本 Pioneer 從零組件供應商轉型為 Tier 1 供應商；FOPLP 先進封裝目標由 Chip First 量產，到 RDL 與 TGV 拚取得客戶驗證。
