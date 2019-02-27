錦上添花！美系外資調升中、港四指數目標點位

今年以來中國股市表現亮眼，創業板、上證綜指、滬深 300 先後進入技術性牛市，而美系外資今 (27) 日更出具報告，一口氣將中港兩地四個重要指數的目標點數向上調升，其中，恆生指數 2019 年目標點數提高至 31900 點、恆生國企指目標點數提高至 12900 點、滬深 300 指數目標點數則提升至 4300 點，最後也將 MSCI 中國指數目標點數提高至 93 點。

資料來源: wind

外資今年以來積極加碼中國股市，主要因素在於中美兩國緊張情勢緩和、人民幣走升、MSCI 可望大幅調升 A 股納入因子比重，及中國政府執行寬鬆貨幣與財政政策等。而外資起了頭，近一周中國內資及散戶開始接棒，造就 25 日及 26 日成交量破兆人民幣的盛況。

中資券商對股市看法

中信建投：若 4 月～5 月份利率能下降 10% 左右，今年下半年，上證綜指有機會來到 3500 點，並在 3000～3500 之間進行區間震盪。

而恆大首席經濟學家任澤平則表示，今年中國經濟將在年中觸底，經濟失速風險紓緩。在經濟呈現通縮之下，中國人行未來將執行更寬鬆的貨幣政策，資本市場則將否極泰來。

國信證券研究院則認為，今年中國經濟的下滑壓力仍重，不過，從經濟波動的節奏來看，中國有機會在第二季回穩。主要在於基建受到政府政策的支持下將呈現回升，而製造業投資也有機會保持漲勢，兩者可蓋過房地產投資不振的衝擊。因此，今年中國股市可能是一個較佳的投資機會。

安信證券則認為，從中長期視角來看，目前中國股市應處在熊市尾聲，牛市初期階段。而這個階段市場趨勢性不強，大多呈現區間震盪。未來行情走勢需要關注外資資金的動向，如果外資出現高檔獲利了趨勢成形，將對股民信心造成衝擊，股市波動也將更大。