股市狂歡、大類資產切換、流動性抽緊 中國債市「熊態」凸顯

股市狂歡、大類資產切換、資金抽緊沖擊下，去年曾牛氣沖天的中國債市正陷入迷霧。

中國銀行間和交易所資金面今日均趨於緊張。彭博數據顯示，銀行間隔夜回購利率漲至近九個月來最高，上海交易所隔夜回購利率亦大幅跳漲 153 個基點至 4.815%，為近兩個月高點。與資金利率齊漲相呼應的是中國國債期現貨的大跌。彭博數據顯示，中國 10 年期國債期貨活躍合約跌至逾兩個月低位，現券殖利率連四日攀升至近 3.2%，為 2 個月來高位。

白：中國 10 年期國債期貨 橘：上證指數 圖片來源：Bloomberg

而中國股市今年來正陷入狂歡，上證綜指和滬深 300 指數周一雙雙進入技術性牛市，成交額三年多來首次站上兆人民幣大關，周二滬指陷入震盪，小幅收低，而成交額連續第二天超過兆元人民幣。

「今天國債期貨的下跌主要就是因為股市上漲，感覺市場有大類資產配置切換的想法，」中泰證券首席固收分析師齊晟稱，他認為，短期來看股市有望受到兩會因素、科創板等支撐，而對於債市而言，其實並不是很悲觀，預計債券會走個震盪市。

多數市場人士認為流動性趨緊疊加股市走牛是債市承壓的原因。「昨日和今日銀行間流動性都是偏緊的，資金面收斂確實是債市的調整因素之一；」中信證券固收首席分析師明明認為，「另外近期市場風險偏好已經出現明顯回升，A 股放量上漲更是壓制債市的主要原因。」

明明對債市的後市展望似乎更悲觀一些。他表示，在當前流動性比較充裕、融資有所轉暖以及政策比較積極的情況下，投資者風險偏好的回升仍將持續，預計到一季度末股強債弱的格局仍將延續。

2018 年中國債市漲勢酣暢淋灕，10 年國債殖利率從年初的 3.92% 下行至年末的 3.31%，累計跌 59 個基點，為時隔兩年重返牛市行情。

股市上漲推升資金需求

包括彭博經濟學家 David Qu、齊晟等人均認為，資金收斂與股市走強亦有關係。中國人行今日公告稱由於春節假期導致稅期後移，目前稅收影響仍在延續，人行今日淨投放了 1200 億元，但並未能緩解資金價格升勢。7 天質押式回購利率邁向四連漲，有望創下近八個月最長連漲。

齊晟表示，適逢月末，人行持續在公開市場投放，因此可能確實基礎貨幣存在一些缺口，造成的原因可能是準備金的消耗、財政存款等。

David Qu 還提到，越來越多的投資者可能會直接或者間接從銀行間市場借出資金以購買股票，這意味著資金需求增加，將從市場上抽走流動性。