AI晶片潛在王者！地平線估值創全球AI晶片獨角獸企業之最

2 月 27 日，中國 AI 晶片技術公司地平線 (Horizon Robotics) 發佈公告，取得 6 億美元的 B 輪投資。這也是繼 2017 年下半年獲得由 Intel 聯合其它投資人，投資超過 1 億美金的 A+ 輪融資之後，再次獲得重量級資金挹注。

這次 B 輪投資由 SK 中國、SK Hynix 及數家中國一線汽車集團 (外傳為上汽集團) 帶頭，結合中國泛海控股集團旗下泛海投資、中信里昂旗下 CSOBOR 基金和海松資本等等，此外，原本股東如晨興資本、高瓴資本、雲暉資本和線性資本等也有出資。市場預估地平線市值已達 30 億美元。

資料來源: 鉅亨網彙整

此輪融資完成後，地平線成全球估值最高 AI 晶片獨角獸，融資金額打破 AI 晶片創業公司融資紀錄。

地平線創始人、CEO 余凱表示：這次融資引入的重要戰略夥伴和資源將進一步加速地平線的研發和商業化腳步。地平線未來將打造 On the Horizon 的生態型商業模式，做 OEM，Tier1 供應商，積極參與自動駕駛、智慧城市、智慧零售、智慧機器人等重要領域。

地平線成長史

成立僅三年多的地平線，在 2017 年，公布中國第一款邊緣 AI 處理器—專注於智慧駕駛的地平線「征程」系列處理器，及專注於 AIoT 邊緣計算的地平線「旭日」系列處理器。

2018 年，地平線再公布 Matrix 自動駕駛計算平台，及地平線 XForce 邊緣 AI 計算平台。2018 年底，地平線又推出依附在 Matrix 計算平台的地平線 Navnet 高精地圖採集與定位方案，其內含軟硬一體解決方案，極具市場競爭力。

截止目前，地平線 Matrix 自動駕駛計算平台已向世界頂級 L4 自動駕駛廠商大規模供貨，成功開創中國自動駕駛晶片類產品商業化，及開拓全球市場之先河。

在智慧駕駛領域中，地平線與全球汽車市場頂級 Tier1 和 OEMs 的合作關係不斷深化，合作夥伴包括 Audi、Bosch、長安、比亞迪、上汽、廣汽等。

至於在 AIoT 領域中，地平線「旭日」系列處理器已供貨給 20 多家設備供應商，這也使得地平線「旭日」成為 2018 年中國出貨量最大的邊緣 AI 智慧處理器之一。同時也幫助多個國家級開發區進行智慧城市、智慧交通建設等，並為 SK 電訊、百麗國際、永輝超市、龍湖地產等合作夥伴實現智慧化升級。