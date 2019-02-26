陸股經歷狂飆5%激情 法人：「借錢買股」盛況重現 陸股長多可期

美國稱貿易磋商取得實質進展，將延後對中國加徵關稅，美中貿易談判成正面發展，激勵上證指數昨 (25) 日單日大漲 5.6%，滬深兩市爆出人民幣兆元的大量，經歷昨天的激情，上證指數今天震盪劇烈、上沖下洗，開盤獲利回吐，但最高又拉到 2983 點，投信法人表示，上證指數重現「借錢買股」的盛況，陸股長多可期。

上證指數昨天單日大漲 5.6%，成功站上 2900 點整數關卡，滬深兩市單日成交量達到 1.04 兆人民幣，創 2015 年 11 月以來新高。元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊分析，券商類股再現一波漲停潮，雖然昨日北上資金淨流出 7.17 億元人民幣，結束之前連續 17 日的淨流入，短線上出現獲利了結的賣壓，不過上證指數重新站回年線之上，陸股長多行情可以期待。

元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊指出，受中美貿易談判有望達成協議的樂觀預期提振，A 股強勁反彈帶動人氣，三大指數的 14 天相對強弱指數均升至 70% 以上，技術上顯示買超，「借錢買股」也重現熱絡。另美國聯準會（Fed）暫緩升息步伐，市場資金回流美國壓力獲得紓解，帶動北向資金淨流入，今年以來已破千億人民幣，截至 2 月 25 日，來到 1113 億元。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌也表示，除了貿易戰利多外，中國官媒更在上周對外發布，金融是國家重要的核心競爭力，包括股票在內的資本市場，也將成為國家重要核心競爭力的組成部分，進一步激勵股市投資人信心，帶動周一陸股全面大漲慶祝，滬、深與創業板指數漲幅都超過 5%。

元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊認為，二月底 MSCI 如果調升 A 股權重順利獲得支持，今年底前將為 A 股帶來超濄 3000 億人民幣的海外增量資金。

昨天外資買超台股前 10 名個股中，有 3 檔陸股 ETF，元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊表示，MSCI 中國 A 股相關 ETF 將直接受惠，後勢看好；今年以來，MSCI A 股 ETF 漲幅達 23.8%，同期間上證指數漲幅約 18.7%，基金表現亮眼，淨值也創下新高，建議投資人可多加關注。

楊國昌則表示，雖然當前經濟下行壓力仍持續，但貿易摩擦逐步明朗，輔以寬鬆貨幣、財政擴張與金融政策支持，有助於支撐陸股表現，不排除收復去年中貿易戰正式開打以來的指數位置。未來配置上，看好三大方向：基建、金融保險與創新科技。

基建部分包括：軌道交通、特高壓建設、國家電網、5G 基站等；而金融產業因應資本市場進一步開放，投資業務需求增加，將帶動營收成長；創新科技如：5G、互聯網、人工智慧、新能源汽車與醫藥等，符合高質量發展的條件，未來機會潛力大。

北向資金流向

今年以來 近 3 個月 開通以來 資金淨流入規模 1113.7 億元 1384.98 億元 7531.04 億元

資料來源：Wind，截至 2019/2/25，單位為人民幣