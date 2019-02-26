誠品生活去年EPS為5年低點 每股賺7.32元 擬配息6.8元

誠品生活 (2926-TW) 今 (26) 公告去年第 4 季與全年財報，第 4 季稅後純益 8647.4 萬元，季增 78.55%，年減 1.82%，每股純益 1.83 元。受到去年 3 家新店開展，營業費用較高影響，全年稅後純益 3.47 億元，年減 17.98%，每股純益 7.32 元，為近 5 年新低。誠品生活董事會也通過擬配息 6.8 元，配息率 92.9%，現金殖利率約 5.17%。

誠品生活去年第 4 季營收 12.77 億元，季減 15.8%，年減 11.19%，毛利率 44.9%，季增 3.64 個百分點，年增 0.97 個百分點，營益率 3.87%，季增 0.61 個百分點，年減 2.01 個百分點；稅後純益 8647.4 萬元，季增 78.55%，年減 1.82%，每股純益 1.83 元。

誠品生活去年全年營收 45.04 億元，年增 5.29%，毛利率 44.15%，年減 0.85 個百分點，營益率 6.09%，年減 3.09 個百分點；稅後純益 3.47 億元，年減 17.98%，每股純益 7.32 元。

誠品生活去年 10 月開展南西店，而台中三井購物中心大店、中國深圳店也趕在去年 12 月開幕，在新店陸續貢獻下，帶動營收規模擴增，不過，誠品生活董事長吳旻潔先前表示，雖然去年因新店開展，將有較大的費用支出，可能因此影響損益表現，但相關效益與獲利能力，可望於今年顯現。

誠品生活目前店數共 48 家，其中包含台灣 43 家、香港 3 家與中國 2 家，今年秋季也將於日本東京日本橋展店，未來將進行日本地區拓點計畫，盼 3 至 5 年內走出東京都，延續誠品生活「連鎖不複製」的展店精神持續拓點。海外拓點也考慮東南亞市場，但確切時程仍未定。

誠品生活董事會今日也通過擬配發每股現金股利 6.8 元，配息率 92.9%，若以今日收盤價 131.5 元計算，現金殖利率約 5.17%。

