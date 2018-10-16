誠品生活進軍東京日本橋展店 明年秋季開幕

誠品生活 (2926-TW) 今 (16) 日宣布，將於明年秋季於日本東京日本橋開店，董事長吳旻潔表示，「誠品生活日本橋」為攜手日本「三井不動產」的日本首家店，將以品牌授權方式經營，也與其合資成立公司，未來將進行日本地區拓點計畫，盼 3 至 5 年內走出東京都，延續誠品生活「連鎖不複製」的展店精神持續拓點。

誠品生活 2012 年跨入香港市場、2015 年走到中國市場，明年則是進軍日本市場的元年。吳旻潔表示，「誠品生活日本橋」將以品牌授權方式經營，由誠品與日本「三井不動產」合資成立「誠品生活 MF 株式會社」，資本額約 9000 萬日圓，持股比例為誠品 61%、三井不動產 39%，授權百年書店「株式會社有鄰堂」負責經營。

談及之所以採用品牌授權模式經營，吳旻潔表示，以誠品先前在海外拓點的經驗來看，香港以租賃為主，成本費用相對高，而日本存在語言與文化障礙，開店成本可能是雙倍，若採品牌授權模式，可到了解當地市場與讀者族群特性的合資者，授權株式會社有鄰堂除能把握誠品調性，也可抓到當地精髓，可大幅降低成本支出。

吳旻潔表示，誠品生活前進日本的首店，將落腳於三井不動產在 1673 年發跡的日本橋，由於當地擁有許多百年老店與商家，是日本文化歷史底蘊深厚的地區，三井不動產相中誠品生活能以「新鮮外來眼光，重新詮釋日本文化」，因此邀請誠品落腳該處，雙方希望「誠品生活日本橋」定調為創造「有價值的時光」。

透過「誠品生活日本橋」在日本東京跨入首步後，吳旻潔說，與三井不動產成立合資公司，就是為了將來長遠的發展，未來將進行日本地區拓點計畫，盼未來 3 至 5 年內，能進一步拓展到東京都外的地區，延續誠品生活「連鎖不複製」的展店精神。

誠品生活目前店數共 46 家，其中包含台灣 42 家、香港 3 家與中國 1 家，年底前還會有台中三井購物中心大店、中國深圳大店陸續開幕，海外拓點也考慮東南亞市場，但確切時程仍未定。

「誠品生活日本橋」空間規劃中，將分為書店、餐飲、工藝與選物等三大區塊，書店以日文書籍為主，餐飲主要來自台灣新式料理與茶文化，而工藝則將與當地百年老店匠人一同合作，選物部分會有不少台灣文創品牌，也計劃透過策展形式，號召國內品牌共同參與其中。