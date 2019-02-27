盤前財經大事搶先讀2019年2月27日

今日操盤前瞻

法說會：第一金、美律

股臨會：龍燈 - KY

川金二會河內登場

美國 12 月耐久財訂單

歐元區 2 月消費者信心指數

〈川金二會越南〉知情人士：金正恩有興趣考察三星電子越南工廠

據了解計畫的知情人士透露，北韓領導人金正恩已向越南政府表示，有興趣在與美國總統川普舉行會晤前考察三星電子的一家工廠。他們表示，可能在最後關頭做出任何決定，越南已經指示相關官員做好準備。閱讀全文...

面臨華府政治壓力？英特爾終止與中國晶片商的 5G 合作

外媒報導稱，英特爾 (INTC-US) 已經終止與中國紫光集團旗下晶片製造商紫光展銳的 5G 合作案；據悉，來自華府的政治壓力，可能是主要原因。英特爾堅稱，和紫光展銳的合作喊卡，與政治壓力無關；Topol 說，「是雙方共同決定，不再繼續合作。」閱讀全文...

壽險業 1 月匯損 226 億元 惟資本市場反彈 淨值單月回升 1756 億元

新台幣 1 月尚稱平穩，僅微幅貶值 0.02%，但是避險成本仍居高不下，金管會昨 (26) 日公布國內壽險業今 (2019) 年 1 月匯損金額還是高達 226 億元，不過好消息是，保險業淨值與去年 12 月底相比已經大舉回升 1756 億元，只是去年同期基期較高，比起去年同期則大減 2524 億元。閱讀全文...

今年有 6 大挑戰 壽險業依舊辛苦 富邦人壽：仍將力拚獲利成長

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽去年自結總保費收入 5429.7 億元，較 2017 年成長 5.3%，展望今 (2019) 年營運，總經理陳俊伴昨 (26) 日表示，對壽險業來說，今年有「經濟放緩和大環境不確定因素不少」等 6 大挑戰，壽險業依舊會很辛苦，但今年富邦人壽還是會努力力拚獲利成長。閱讀全文...

全球反避稅浪潮來襲 免稅天堂未來恐加入課稅行列

企業想要透過到免稅天堂開設紙上公司節稅，這招已經行不通，開曼群島近日頒布，設籍當地的境外公司須證明在當地有實質經濟活動，勢將增加台商營運成本，也讓企業面臨去留兩難的困境，會計師對此建議，企業想留在當地，除要重新精算營運成本外，更要留意，未來這些租稅天堂是否會因全球反避稅壓力，而加入課稅行列。閱讀全文...