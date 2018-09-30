〈誠品生活南西開幕〉海外拓店不受美中貿易影響 深圳、日本店各有佈局

誠品生活 (2926-TW) 全新獨立大店「誠品生活南西」今 (30) 日開幕，誠品生活董事長吳旻潔表示，試營運 10 天以來，造訪人次有些超出預期，接下來還有台中三井的購物中心內大店將開業，敦南誠品則會「努力到最後一秒鐘」，中國深圳店可望年底前開業，日本店會在 10 月透露合作計畫。至於有感的數位化進展還需要 2 年時間。

誠品生活目前店數共 46 家，其中包含台灣 42 家、香港 3 家與中國 1 家，而南西是誠品生活第 46 家店，自試營運 10 天以來，已累積約 50 萬人次造訪。對於目前的營運成績，吳旻潔表示，造訪人次有達到預期目標、甚至有些超出預期。

談及南西展店時遇到的挑戰，吳旻潔坦言，南西店規模不大，但需要重新裝潢、重新做調整與投入等，整體成本很高，因此較無餘裕去做大面積的空間實驗，不過，誠品擁有 5、6 米層高的空間，是先天的優勢，因此也發揮這項優勢，讓讀者有個能看電影的書店，希望即便去過其他誠品書店的人，都會想來南西店看一看。

對於數位化進展，吳旻潔表示，內部的說法是「培育個人化服務」，因數位化是種工具或途徑，而個人化服務則是終極目標，盼能透過虛實整合商品服務與活動，去年起就在做基礎建設，但不會單純以電子商務觀點來看，還會連結到實體通路的相關活動，是很重大的資訊工程建設，但要讓讀者有感還需要 2 年時間，目前也有擴大物流的想法進行中。

至於新店的開展，吳旻潔透露，接下來還會有台中三井的購物中心內大店開業，而敦南誠品雖受限可能面臨都更，「會努力到最後一秒鐘」，屆時會再評估哪一家店面適合延續 24 小時書店的經營模式，目前營業到晚上 12 點的書店，包括信義店、南西店與松菸店等，都是可能的選項。

海外部分，吳旻潔指出，中國深圳店可望於年底前開業，店型將會是信義店的縮小版；日本店則會在 10 月對外說明合作計畫。

談及美中貿易戰是否影響終端消費力道，吳旻潔則說，目前高階經營團隊持續關注影響中，但目前為止還沒看到消費力道有明顯縮手或保守的現象，不過，若美中貿易戰持續，可能會有影響終端消費需求的效應浮現，還需要再觀察，但應不會影響後續展店規劃。