贈與子女不動產未必能節稅 短時間轉手拋售恐更傷荷包

不少民眾會透過不動產贈與子女，達到傳承與節稅雙重目的，但稅務專家提醒，房地合一稅上路後，想要透過不動產贈與節稅，一定要將未來用途納入考量，依目前稅制規定，贈與不動產給子女後，受贈人至少要「自住滿六年」，日後出售才能享有較優惠稅率。

舉例來說，某甲打算將 5,225 萬現金贈與子女，按 20% 贈與稅率，並扣除累進差額 375 萬後，必須繳納 626 萬的贈與稅；但如果將這 5,225 萬拿來以購屋贈與子女，則只要繳交 10% 贈與稅 (房地現值合計 1,000 萬減去 220 萬免稅額)，也就是只要繳納 78 萬贈與稅。

從上述例子來看，透過不動產贈與比起現金贈與，可省下 548 萬贈與稅，顯示不動產贈與確實有節稅效果。

但要注意的是，在 2016 年房地合一稅上路後，如果房屋自住不滿六年就轉售，不僅無法享有 400 萬的免稅額，如果房屋售價愈高，售屋者的租稅負擔率也會越重。

以前述例子來說，假設受贈子女住了兩年以 6,000 萬元拋售房屋，在扣除受贈取得的房地現值 1,000 萬元成本後，再按 20% 稅率計算財產交易所得稅負為 1,000 萬元，加上先前贈與稅負，合計整體稅負將達 1,078 萬元，遠高於當初現金贈與所需繳納的 626 萬的贈與稅。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所解釋，不動產贈與金額的計算，土地按公告土地現值、房屋按房屋評定現值，而兩者均顯著低於市價，因此常見以不動產贈與子女的傳承規畫，但在房地合一稅新制上路後，這種節稅方式就需綜合考量整體稅負。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師吳能吉表示，想要透過贈與子女房產節稅，依照房地合一稅制規定，日後要出售至少要住滿 6 年，才能享有 400 萬免稅額與 10% 優惠稅率。

吳能吉提醒，贈屋移轉前，應評估贈與目的與該房產日後用途，如果忽略未來子女出售時所繳納的財產交易稅，不僅無法達到節稅目的，反而還要多繳一筆財產交易稅，不見得划算。