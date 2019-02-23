〈美元存款年後續熱〉聯準會鴿派無礙美元地位 今年仍可適度逢低介入

今年以來，外幣商品百花齊放，除了國人偏愛的美元商品外，部分銀行也會釋出優惠存款，吸收人民幣、紐幣、澳幣與南非幣，不過銀行主管認為，儘管聯準會 (FED) 態度偏鴿，但相較於其他貨幣，美元強勢地位仍難以撼動，建議外幣布局仍以美元為主，並逢低介入布局。

聯準會對於升息「保持耐心」被市場解讀為鴿派言論，連帶削弱美元升勢，本週美元指數受美國經濟數據走緩及 FOMC 會議記錄的鴿派預期影響，導致美元指數拉回整理，截至 21 日為止，美元指數現貨收在 96.61 元。

儘管美元指數偏弱整理，但匯銀主管認為，對於風險承受度不高，又想要穩健投資外幣的民眾說，美元仍是相對安全的外幣，原因無他，主要仍是看好美國經濟數據與成長力道仍較其他市場來的穩健。

匯銀主管表示，過去幾年市場追逐的人民幣，目前雖然也有優利定存可供投資人賺取利差，但考量中國有經濟成長下修的風險，人民幣仍有貶值壓力；至於被歸類為原物料貨幣的南非幣、紐、澳幣匯率雖高，但波動也相對劇烈，對於資本不夠雄厚的投資人來說，經常利差不夠抵銷匯差損失，風險度相對較高。

至於投資關心的，何時才是美元的最佳買點？匯銀主管說，從歷史經驗來看，美元兌台幣匯價大約落在 31.5 到 31.8 元區間，以此推論，只要匯價低於 31.8 元都算適合介入的買點。