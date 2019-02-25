〈銀行衝刺財管〉銀行財管吹團購風 一銀推財管家庭制迎戰民營行庫搶高資產戶

銀行財富管理家庭會員風潮吹向公股行庫，除了中信、台新、元大等民營銀行外，公股銀第一銀行的財富管理也推出「家庭會員制」，以家庭戶為單位，量身打造理財方案，提前耕耘固樁 VIP 客戶下一代資產管理業務。

過去這種財富管家庭會員制主要以大型民營銀行為主，現在連公股行庫也開始推動家庭會員制，未來是否進一步擴散至其他公股行庫或中小型銀行，值得關注。

目前銀行財富管業務主要仍以個人戶為主，為擴大財富管理業務版圖，包括中信、台新、元大等民營行庫先後推出「家庭會員制」，入會門檻以家庭成員與銀行往來總資產為單位，部分銀行像是台新、元大更額外規範主戶的資產往來門檻，必須符合銀行規定門檻，才能享有銀行 VIP 待遇服務。

第一銀行今 (25) 日宣布的家庭財管方案，家庭財富管理戶成員必須是一銀個人客戶，成員區分為主戶及從戶，每一家庭財管戶主戶 1 名，從戶最多 10 名，且必須是主戶的配偶、二親等以內的直系血親或直系姻親。

主要分為「精彩家庭」、「樂活家庭」與「逸品家庭」三種等級，主要以每戶家庭與銀行平均往來總資產為門檻，往來期間滿 6 個月，精彩家庭往來門檻為 1,000 萬元，樂活與逸品資產門檻分別為 3,000 萬、6,000 萬。

此外，一銀家庭財富管理也有信託資產與理財貢獻度訂定門檻，以門檻較低的精彩家庭為例，平均信託至少要 500 萬、近一年的理財貢獻度最低也要 15 萬起跳。

中信銀行的財富管理主要分為首富家、鼎富家、傳富家與臻富家四種，往來資產門檻分別為 600 萬、3000 萬、6000 萬、1.5 億元，依照會員等級提供金融交易手續費優惠。

台新銀行家庭財富管理，除了有每戶總資產往來門檻規定外，還另外設有主戶的資產往來限制，舉例來說，創造家庭資產 - 家庭尊爵，每戶每月往來總資產必須滿 600 萬元，主戶每月也要往來資產也要滿 100 萬，必須兩者條件皆具，才能享有專屬財管服務。