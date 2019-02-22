透視台灣壽險業2019年投資策略：加碼海外債券及台股

台灣壽險業每年新增逾兆元台幣的充沛資金牽動著多個市場的投資動能。利之所趨，分析師指出壽險業今年將會持續以海外債券為主餐，並加碼本地高殖利率股票及債券 ETF；而去年大舉減碼的本地公債及公司債仍只是配菜的份。

「海外投資比重不容易大幅增加，因為有投資上限，在投資金額部分隨著保費收入繼續成長的趨勢不變，」宏泰人壽固定收益部資深協理 Dennis Chao 在電話訪問中稱，「台幣的部分，選擇不多。」

資金運用需求續高

據台灣保險事業發展中心數據，壽險業的保費收入在去年持續創下紀錄新高，達到 3.51 兆元台幣，而保險支付也增加至 1.88 兆元的紀錄高位，兩者相抵後的新增可運用資金在 2018 年放緩至約 1.63 兆元，較前年的歷史高位 1.77 兆元小幅下滑。

群益投顧金融業分析師楊軒一指出，去年基金產品熱銷，相對部分保單商品買氣下滑；今年趨勢則有些反轉，由於全球金融市場不確定因素增加，基金產品較難大幅成長，反而保障型和傳統型保單預估會有不錯需求。

此外，他也指出，金管會提高特定保障型及外幣保單責任準備金利率，將使得今年這類保費較為便宜，增加銷售動能，預估今年總保費收入將較去年小幅成長 5% 以內，有機會再創新高，壽險業的投資需求依舊強勁。

台灣雖僅有 2350 萬人口，然而保險業十分發達，Swiss Re 的統計顯示，2017 年台灣的保險滲透度為全球第一 (保費收入對 GDP 的比率)，每人平均保費支出為全球第六，總保費收入則位居第 10。

加碼：海外債券、高殖利率股票、債券 ETF

從投資策略來看，海外投資一直是壽險業近年持續加碼的主要領域，其中又以債券為主。截至去年底的海外投資金額達 16.3 兆元台幣，其規模之大逼近台灣一年的名目 GDP（2018 年約為 17.8 兆），佔壽險資金運用總額達 68.52%，金額及比重均再創新高。不過相較 2017 年以前，壽險公司每年以超過 20% 的增速投資海外，過去兩年已有所放緩，去年成長減速至 13%。

展望今年，分析師認為考量海外債券收益率仍較本地為高，加上今年匯兌避險成本有望不再大幅走升，壽險海外投資金額仍將持續增加，不過比重料大致持平去年水準。群益的楊軒一指出，今年金融市場波動加劇，加上近期有些債券違約事件，壽險業將更謹慎挑選海外債券的產業及國家。

今年加碼領域另可關注本地股票及債券 ETF。截至去年底，壽險投資台股的總額達約 1.51 兆元台幣，大致持平前一年，占資金運用比重略降至 6.3%。凱基投顧金融業分析師施志鴻指出，金管會計劃今年將採行逆景氣循環措施，允許壽險業在景氣反轉時，減少投資股票的風險資本計提，加上研議中的降低類債券股票風險係數，都有助壽險將更多資金留在台股。

「如果風險係數往下走，壽險的資本壓力較小，就會有誘因回去持有股票，」他說。

宏泰人壽的 Dennis Chao 則表示，由於台股已在萬點之上，投資會考量進出的時點以及配息是否可以填權。

此外，去年快速成長的台灣債券 ETF 市場，在壽險的投資分類中屬於「證券化商品及其他類」，該分類去年投資餘額大幅成長至近 4,900 億元台幣，較前年新增逾 3,800 億元，比重亦由不到 0.5% 升至逾 2%。施志鴻指出，部分公司的海外投資額度已逼近去年 11 月起生效的新規上限，而以台幣計價的債券 ETF 不計入海外額度中，成為壽險繞道出境的工具，預料成長趨勢不變。

減碼：本地債券

台美利差居高不下一直是壽險業投資布局的關鍵因素。壽險業近年來持續減持收益率低的本地公債、公司及金融債等固定收益工具，而去年由於 IFRS 9 財報一次性轉換科目，更給了壽險業一個可以把庫藏部位搬出來變現的機會，累計去年共減持 3,925 億元，本地債券投資餘額合計降至 2.32 兆元台幣。

其中，公債部位去年淨減 3,532 億元，為彭博檢視自 2011 年數據以來減少金額最大的一年，投資餘額來到 1.33 兆元，較 2013 年底的近年高峰幾近腰斬。公債佔總部位的比重自 2011 年之前的逾 20% 一路下滑後，去年僅佔 5.58%，正式低於台股。

兩位分析師均指出，台灣債券的低收益率是壽險業持續拋售的主因，然而歷經數年減碼公債後，預估已減至基本需求量，今年不易再見到大幅下滑。