〈台股開盤〉關稅、匯損籠罩低氣壓 權值股不表態 開低後小幅震盪

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美股四大指數全面收紅，標普和那斯達克指數創新高，道瓊指數上漲 192.34 或 0.43%，收 44650.64 點；那斯達克指數上漲 19.22 點或 0.09%，收 20630.66 點；S&P 500 指數上漲 17.2 點或 0.27%，收 6280.46 點；費城半導體指數上漲 42.29 點或 0.75%，收 5708.28 點。