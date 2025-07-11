〈台股開盤〉關稅、匯損籠罩低氣壓 權值股不表態 開低後小幅震盪
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台灣關稅稅率尚未出爐，市場持續關注，加上權值股今 (11) 日大多無表現，台股今天開低後翻紅，最高漲至 22708.76 點，不過隨後呈現震盪走勢，預估成交量 3100 億元。
電子權值股今天多無表態，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 皆於平盤附近震盪。另外，台達電 (2308-TW) 跌逾 1%，廣達 (2382-TW) 跌幅約 0.73%，只有日月光 (3711-TW) 小漲 0.33%。
不過昨 (10) 日公告最新營收的金融雙雄今天有所表現，國泰金 (2882-TW) 累計今年上半年稅後純益 457.5 億元，每股純益 2.88 元，富邦金 (2881-TW) 累計上半年稅後純益則為 513.4 億元，每股純益 3.49 元居冠，今天雙雙漲逾 1%。
重電四雄最新營收出爐紛紛報捷，華城 (1519-TW)、士電 (1519-TW)6 月與上半年營收均改寫同期新高，中興電 (1513-TW) 及亞力 (1514-TW) 上半年營收同樣創同期新高，激勵今天股價表現，亞力漲逾 4%，士電漲逾 3%，中興電漲逾 1%，華城小漲 0.69%。
川普宣布對進口銅課徵 50% 關稅後，銅期貨價格續漲，帶動線纜族群今天走揚，華榮 (1608-TW) 漲逾 3%，大亞 (1609-TW)、合機 (1618-TW) 及華新 (1605-TW) 漲逾 1%。
另外，受到油價與匯率雙重夾擊，台塑四寶第二季全數轉虧，使得今天股價皆臉黑，台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 及台塑化 (6505-TW) 皆跌逾 2%，台塑 (1301-TW) 則跌逾 1%，
美股四大指數全面收紅，標普和那斯達克指數創新高，道瓊指數上漲 192.34 或 0.43%，收 44650.64 點；那斯達克指數上漲 19.22 點或 0.09%，收 20630.66 點；S&P 500 指數上漲 17.2 點或 0.27%，收 6280.46 點；費城半導體指數上漲 42.29 點或 0.75%，收 5708.28 點。
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