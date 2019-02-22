鴻海旗下FII拓工業互聯網 董座李軍旗點出「三硬三軟」核心技術

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 董事長李軍旗表示，FII 擁有工業大數據以及工業人工智慧 2 大利器，有助打造無憂工廠以及傳承製造經驗，另外 FII 也擁「三硬三軟」核心技術，也將成為拓展工業互聯網的優勢。

李軍旗昨 (22) 日出席在北京舉行的「2019 工業互聯網峰會」時，以「工業互聯智造未來」為主題演講，闡述了工業富聯在核心技術創新和生態構建上具有的多方優勢。

李軍旗認為，FII 有 2 大利器，左手工業大數據，右手工業人工智能，透過工業大數據製造過程，進行智能預測和控制，可以實現無憂工廠，利用工業人工智能的製造激勵及模型，則可實現製造經驗及知識的傳承。

在核心技術創新上，李軍旗指出，FII 採用「硬軟結合，實虛結合」的方針，改變了製造業形態，優化資源配置。

其中建立在製造業的「三硬」裝備、工具和材料，加上「三軟」工業軟件、工業大數據、工業人工智能，形成了智能製造整體的體系架構，構建起了工業互聯網平台。

李軍旗表示，在此基礎上，過去開發了專業雲，比如精密工具雲，數控加工雲，傳感器等，並支撐起產業雲的發展，最終實現製造業形態的轉跨和資源的優化配置。

而在生態構建上，李軍旗指出，FII 講求的是「內外兼修」，內功是「ABCDE = FII」，A 是人工智能、B 是大數據、C 是雲計算、更重要的是 D 專業領域知識，E 是工業實踐和賦能實力，融合起來才能打造出工業富聯的獨特競爭力。

至於外功的修煉，他認為全產業鏈的生態佈局即是答案，要跟上下游供應鏈合作夥伴聯合起來，共同打造智能製造，工業互聯網的生態圈，形成互聯互通，價值共享的製造業的新未來。