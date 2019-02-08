〈觀察〉外資大買銀行金控、連砍壽險三雄 主要憂壽險業股利恐縮水

外資在金狗年年底對金控操作兩樣情，大買銀行金控，卻連砍壽險三雄，雖然考量獲利、未來展望都是重點，但一言以蔽之最後的焦點就是「股利政策」，市場多預期壽險股今 (2019) 年股利發放恐縮水。

15 家金控去 (2018) 年 12 月自結稅後虧損 60 億元，不論月增率、年增率都由盈轉虧。銀行業方面，受到年底增提備抵呆帳以及部分銀行針對個案進行提存影響，相關銀行淨提存增加，導致整體獲利都較前一個月滑落。

對壽險業而言，全球股市波動劇烈、且外匯避險成本高，各家因此增提外匯準備金，導致普遍呈現虧損。

外資 1 月以來大舉搶進銀行金控，統計整個 1 月，外資買超中信金超過 11.8 萬張、台新金 5.8 萬張、開發金 5.3 萬張；但是對壽險業卻不斷減碼，累計賣超新光金 25.4 萬張、國泰金 16.4 萬張、富邦金 8.7 萬張，賣超力道可說是毫不手軟。

外資之所以大買銀行金控、連砍壽險三雄，法人表示，主要是因為 Libor 持續位在高檔，有利銀行業外幣放款利差擴大，且多數大型銀行對華映、綠能曝險金額不大，必要提存在可控範圍內，獲利將穩健成長、現金股利亦可穩定配發。

而壽險股一路被外資倒貨，主要是因壽險公司股票投資部位已轉為未實現損失，除影響實現資本利得、獲利能力，不排除使壽險公司 / 壽險金控 2018 年底其他權益項目轉為負值，進而影響 2019 年股利配發政策，且美國升息腳步放緩，美債殖利率創高不易，不利壽險業經常性收益率、評價面提升。

尤其，金融股向來是高股息殖利率的「定存股」，觀察去年壽險三雄的股利發放與殖利率，國泰金配發每股現金股利 2.5 元、殖利率 4.72%，富邦金每股現金股利 2.3 元、殖利率 4.56%，新光金每股現金股利 0.35 元、殖利率 4.41%。

法人預估，國泰金今年每股現金股利恐降至 2.27 元、富邦金更是恐縮水到每股 1.96 元；新光金去年獲利「虎頭蛇尾」，去年全年稅後純益 104.57 億元、年減 5.7%，因為衰退幅度小於另外兩家老大哥，因此法人預估新光金今年可望配息 0.45 元優於去年。