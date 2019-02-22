〈好樂迪停牌〉上市公司好樂迪被興櫃公司錢櫃合併？原因是這兩點

國內二大連鎖 KTV 業者好樂迪 (9943-TW) 和錢櫃 (8359-TW) 今 (22) 日重訊宣布，將以現金對價股份轉換方式合併，由錢櫃以每股 67.7 元價格，取得好樂迪全數流通在外股份，不過，外界好奇，為何是興櫃公司錢櫃併上市公司好樂迪，主要原因在適法性及資金面，也就是除證交所的規範，上市公司不可以小併大，且以錢櫃流通在外股權計算，好樂迪恐需花 120 億元，才能併入錢櫃，因此最後雙方決議，由興櫃公司錢櫃併入上市公司好樂迪，而據了解，錢櫃本身也有規劃上市的計畫。

此次合併案中，好樂迪是被錢櫃合併的公司，主要原因為，據證交所營業細則第 53 條之 12 的但書，規定不可以小併大，也就是有禁止夾帶上市的意味，因此，好樂迪無法用股份轉換的方式併購錢櫃。

另一方面，錢櫃流通在外約 1 億股，以近來股價約在 120 元之間換算，若是好樂迪要公開收購錢櫃股份，須準備約 120 億元，但好樂迪帳上現金僅 14 億元左右，也幾乎是不可能採取此方式。

好樂迪發言人李俊德說，雙方是經幾次討論的結果，決定採用股份轉換現金對價的方式處理。

就營運面來看，錢櫃雖據點僅 16 家遠低於好樂迪的 52 家，但去年全年營收達 38.7 億元，高於好樂迪的 30.06 億元，雙方在市場上長年競爭但定位不同，好樂迪多半吸引學生族群，而錢櫃則以白領為主，客單價就已拉開差距，公平會若此次通過雙方申請合併，業者也表明仍將維持雙品牌運營，其實對於消費端，並沒有太大影響。

然而，究竟為何錢櫃和好樂迪經過多年，仍積極促成合併？原因在於 K 歌市場競爭越來越激烈，若能整合雙方資源將可強化競爭力，並藉此節省經營成本。

可看到近年除了摩鐵加入 K 歌市場戰局，近來電話亭 KTV 也成為年輕人熱門的選項之一，事實上，出了北部之後，中南部甚至流行複合性經營的庭園式 KTV，錢櫃和好樂迪不見得因品牌知名度高就比較吃香，12 年前公平會擋下雙方的合併案原因是在台北縣市形成獨占，但經過那麼多年的經營環境變化，甚至還有強勢崛起的星聚點插旗雙北，接下來公平會會如何評估此案，有待觀察。

好樂迪去年合併營收 30.06 億元，年增 3.28%，前 3 季稅後純益 6.83 億元，年增 31.71%，每股純益 (EPS)4.64 元。

而錢櫃去年合併營收 38.71 億元，年增 3.34%，去年上半年純益 6.91 億元，年增 53.34%，EPS 5.06 元。