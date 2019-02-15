6大壽險擺脫慘況 1月全數賺錢 國泰稱霸 南山從冠軍掉到倒數第二

6 大壽險業今 (2019) 年 1 月獲利揮別去年 12 月慘況，全數較上個月成長，包括富邦、國泰、新光、台壽保、中壽等 5 家公司都由虧轉盈，合計今年 1 月，6 大壽險業合賺近 60 億元，國壽稱霸，但上個月居冠的南山人壽掉到倒數第二，而富邦人壽則墊底。

6 大壽險截至去年第 3 季底，合計獲利還超過 1200 億元，但是去年第 4 季全球股市遭遇亂流，加上台美利差持續擴大，避險成本居高不下，第 4 季每月獲利都每況愈下，去年 9 月開始，新光人壽、台灣人壽首先出現虧損，到 10 月國泰人壽也發生單月虧損，11 月份連富邦人壽、中國人壽也都單月虧損；到了 12 月堪稱壽險業最黑暗的一個月，高達 5 家壽險虧錢，讓壽險業叫苦連天。

但是今年 1 月，台股走揚，資本市場回神，也讓 6 大壽險擺脫去年 12 月的慘況，其中，國泰人壽 1 月稅前盈餘 23.9 億元，稅後純益 22.3 億元，每股稅後純益 0.39 元，比起去年 12 月單月高達 45.4 億虧損，明顯大躍進，也讓國壽重回壽險獲利王寶座。

台灣人壽雖然在去年 10 月出現虧損，但 11 月也止住虧損，然而 12 月又轉虧 14.64 億元，但是 1 月表現亮眼堪稱黑馬，單月稅後純益達 11.63 億元，EPS 達 0.28 元，躍居壽險二哥。

新光人壽去年從 9 月開始虧損就一路持續擴大，但是今年 1 月在股市、債市、匯市的表現都不錯，尤其是人民幣部分賺到錢，讓新壽 1 月的稅後純益達 15.29 億元，揮別連 4 個月的虧損，EPS 為 0.26 元；截至 1 月底外匯準備金餘額增至 65.6 億元，且 1 月底股東權益更比去年 12 月底增加逾 80 億元。

中國人壽也是去年 11 月、12 月連續 2 個月虧損，但虧損幅度都在 5 億元以內。今年 1 月也由虧轉盈，1 月稅後純益 7.76 億元，EPS 為 0.19 元。

南山人壽去年 12 月稅前及稅後純益分別為 4.3 億元及 1.2 億元，為單月唯一賺錢的壽險公司，也使得累積全年稅後純益以 266.73 億元，擠下富邦人壽躍居去年獲利亞軍。

今年 1 月，南山人壽稅後純益 2.6 億元，雖然比去年 12 月仍持續成長，但是若比起去年同期則大幅衰退 90%，EPS 只有 0.02 元。衰退的主要原因為去年有所得稅反映稅制調整的利益，若以稅前獲利來看，2019 年 1 月稅前獲利為新台幣 2.5 億元，反而較去年同期稅前獲利 1 億元，成長達一倍以上。而獲利排名部分，雖然南山人壽也持續成長，但因為其他公司成長幅度更大，使得南山人壽 1 月獲利掉到倒數第二名。

富邦人壽 11 月就單月虧損 10.5 億元，12 月進一步擴大到 55.6 億元，避險成本的壓力沉重，逼得富邦人壽在去年 12 月 21 日宣布增提匯價格變動準備金 30 億元。而今年 1 月，富邦人壽也少了稅收進補，稅後純益只有 1052 萬元，主因初年度保費大幅成長導致當月較高的承保相關費用，投資績效則表現平穩。