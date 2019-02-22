金融業獲利挑戰加劇 資誠提出六大策略 轉型強化競爭力

資本要求、法遵與金融科技等衝擊，讓金融業獲利面臨重大挑戰，為提升獲利與永續經營力，資誠 (PwC) 建議，金融業可透過工時管理、提升工作數位智能、擁抱平台經濟、掌握數位勞動力等六大關鍵策略著手，強化獲力能力與競爭力。

資誠聯合會計師事務所今 (22) 日發布《2019 金融業生產力調查報告》，調查結果顯示，近年來許多金融業正面臨獲利重大挑戰，尤其在資本要求增加與金融科技趨勢衝擊下，多數銀行股東權益報酬率有下滑趨勢，就連保險業、資產管理業的獲利能力也面臨嚴峻挑戰。

為提高報酬率，部分金融業採取節流措施，轉向自動化、勞務外包或是引進新科技來解決現況，但資誠認為，典型的降低成本措施短暫且有限，仍不足以應對目前經濟低迷帶來的影響。

資誠企業管理顧問公司執行董事林維琪認為，企業降低成本的作法，實質上已讓這個產業去全球化，變得更加區域化與在地化，也因此面臨客戶與業務縮減的困境。

林維琪表示，金融業想要長期提高獲利能力，須從基礎著手改善企業的生產力，建立具永續生產力與競爭力的商業模式。

此外，調查也歸納六大策略，提升金融業的永續生產力，包括：一、工時管理以深入了解勞動力，例如為特定的職責建立「任務目錄」，以此提升紀律並追蹤時間，經驗顯示，透過工作任務追蹤工時可提升 15% 到 20% 的生產力。

二、重新思考變革功能，企業再進行組織改革前，應先確認企業組織、可運用資源並綜合評估員工績效，以此制定策略，用符合成本效益的方式彌補技能差距。

三、擁抱平台經濟，資誠認為，群眾外包平台可挖掘群眾的集體智慧和資源，在競爭意識的驅動下發展出最好的結果，讓員工、合作夥伴與客戶共同參與解決重大的營運挑戰，藉此減少客戶流失、開發新的軟體、創造出嶄新的商品與服務，並提升流程效率。

四、 提升工作數位智能，隨著人類的壽命與工作時間延長，對既有勞動力的數位化培訓與再培訓更是至關重要，勞工數位化已成為 CEO 與所有高層人員致力開發的首要任務。

五、導入敏捷思維，因應純數位趨勢崛起，帶動敏捷的風潮逐漸融入企業管理領域，許多大型企業已開始大量運用敏捷思維，的方法在日常營運中

六、掌握數位勞動力，AI 具有前所未有能精實作業流程，提高企業生產力的潛力，資誠表示，AI 最大的商業潛力在於可做到人類目前無法完成的事務，不僅能完成工作自動化，還可以進行深度學習，執行超越人類想像的複雜任務。

林維琪指出，提升永續的生產力對於金融業而言至關重要，因此企業因及早跳出舒適圈，專注在上述六個策略，以在未來建構足夠的獲利能力，並保持競爭力。