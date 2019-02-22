〈好樂迪停牌〉將被錢櫃合併 收購價67.7元 預計10/1下市

國內知名連鎖 KTV 業者好樂迪 (9943-TW) 今 (22) 日重訊宣布，董事會決議與錢櫃 (8359-TW) 擬向公平交易委員會申請合併，由錢櫃以現金對價股份轉換方式，取得好樂迪全部已發行且流通在外的普通股股份，好樂迪將成為錢櫃百分百持股之公司，合併後仍維持雙品牌經營，錢櫃取得好樂迪價格，每一普通股對價是 67.7 元，若順利的話，好樂迪預計 10 月 1 日下市。

好樂迪發言人李俊德說明，錢櫃取得好樂迪每一普通股股份對價為 67.7 元，轉換對價合理性是依據第一太平戴維斯出具的鑑價報告，與價格合理性意見書評估，並經好樂迪併購委員會和董事會審議通過。

李俊德也指出，此股份轉換案終止上市日和股份轉換基準日，暫定為今年 10 月 1 日，但首先要先通過公平會調查，預計下周三前送件，一旦通過即召開股東會決議。

好樂迪去年前 3 季稅後純益 6.83 億元，每股純益 (EPS)4.63 元，旗下共有台灣好樂迪 50 間店，以及 V-MIX 2 間店。

錢櫃去年上半年稅後純益 6.91 億元，EPS 5.06 元，旗下在台共有 16 家店，也就是說，錢櫃上半年的獲利，已賺贏好樂迪前 3 季。

事實上，好樂迪和錢櫃合併討論已非首次，2003 年曾向公平會申請合併，當時獲公平會有條件同意，但之後因雙方經營理念和換股比例歧見而撤銷，儘管 2004 年再度達成合作協議，並以交叉持股規畫合併，於 2006 年底送件公平會，但公平會 2007 年初以雙方在台北縣市市占率過高而否決。

目前好樂迪和錢櫃均為彼此最大股東，錢櫃共持股好樂迪 32.39%，好樂迪則透過 4 家投資公司持股錢櫃 26.06%。