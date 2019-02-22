宏達電推VIVE Focus Plus 瞄準企業市場

HTC 宏達電 (2498-TW) 今 (22) 日在全球行動通訊大會 (MWC) 開展前，發表針對企業市場的頂級 VR 一體機 VIVE Focus Plus，產品升級了現有的 6 自由度(6DoF) Focus 頭盔，採用雙 6DoF 控制器，讓用戶能夠以與 PC VR 設備相同的自由度與虛擬環境無縫流暢互動，操作上更加行動自如。

HTC 美洲區總經理 Daniel O’Brien 表示，VIVE Focus Plus 的推出將引領一體機邁向更深入的沉浸感，以及更逼真的培訓和模擬，輕鬆將 VR 體驗從 PC 移植到一體機。

配戴於頭上的 VIVE Focus Plus 為商業消費者在 VR 中所需的延長使用時間奠定基礎，除此之外，該產品還具有多種專業功能，包括 Kiosk 模式、Gaze 支援和設備管理工具，可同時遠程註冊、監控和管理多個頭盔，預計 2019 年第 2 季開始可透過涵蓋全球 25 個市場的官方網站購買。

目前 SimForHealth 和 Immersive Factory 等全球企業，已準備將 VIVE Focus Plus 導入醫療訓練及安全教育模擬用途上。

SimForHealth 技術長 Oliver Gardinetti 表示，VIVE Focus Plus 能讓醫療和護理模擬器創建出逼真的沉浸式 3D 環境，6DoF 控制器改進了執行一般 3DoF 控制器時無法實現的特定醫療交互的方式，為醫療照護人員提供更好的培訓成果。

Immersive Factory 創辦人 Oliver Pierre 也指出，移動自如的 VIVE Focus Plus 支援記憶流程和步驟，讓客戶能透過創造出行動產生的後果來改善行為。未來將大幅整合與部署 VR，將其應用在大型團隊的勞動力培訓中。

Vive 下週將在西班牙巴塞隆納舉行的 MWC 上展示最新的 VR 一體機 Vive Focus Plus、全新 Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容、以及由 Vive 內部團隊自行開發的多人協作工具 Vive Sync 等，同時也會展示未來結合 VR 及 5G 的開創性應用。