調查：有愈來愈多分析師認為 日央行將進一步寬鬆

據《路透社》所作的一份調查顯示，一部分的經濟學者認為，由於日本經濟衰退風險重臨，並懷疑日本通膨率能否達到日本央行所設下的 2% 目標，認為日本央行將會採取更進一步的貨幣寬鬆政策，雖然提出這樣看法的經濟學家仍不多，看人數有越來越上升的趨勢。

在《路透社》該份調查的 38 位經濟學者當中，有 29 人認為日本央行接下來會緊縮手上的寬鬆政策，但認為日本央行將投入現金來購買更多資產、或改變前瞻指引為寬鬆語調的經濟學家人數，由上月的 5 人增加到了 9 人。

而 29 位多數預測日本央行將縮小刺激措施的分析師，都認為日本央行會在 2020 年之後會有所動作。

日本央行總裁 黑田東彥 (圖：AFP)

目前日本央行堅持將通膨目標維持在 2%，而多數受訪的分析師都反對這項作法，因目前日本的通膨前景仍是疲軟，日本央行也已在上月調降通膨預測，並維持原來的寬鬆措施，總裁黑田東彥當時警告，保護主義與全球需求疲軟，都將提高日本經濟的風險。

據該份調查的中間值顯示，日本 2019 及 2020 財年的核心消費者物價指數 (CPI) 皆預估為 0.8%。低於日本央行所預測的 1.1% 和 1.5%。而日本央行在 CPI 的預測上，也非常重視消費稅調升所將帶來的影響。

由於目前美中貿易戰仍然持續，日本的消費稅也將於 2019 年 10 月，由 8% 調升到 10%，這些話題也都讓日本經濟蒙上陰影，經濟學家預測，在消費稅上調後，日本 Q4 的經濟表現將下滑 2.5%，但是認為日本 2019 年全年的經濟表現會上漲 0.7%。

有分析師認為，由於全球經濟的不確定因素增加，在調升消費稅前，日本央行已錯過讓政策正常化的時機。

為了讓政策正常化，有分析師認為，日本央行將會放寬目前 10 年期公債 0.2% 的收益率波動範圍，並將當前等同於 0 的受益率向上拉抬。