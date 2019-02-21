NTT 與 Orange 將共同研發5G、AI、IoT等技術

日本通訊業巨擘 NTT(9432-JP) 在週三 (20 日) 宣布，將與法國行動電話服務龍頭「Orange SA」(ORAN-FR)，在 5G、網路轉型 (Network Transformation)、網路資安、AI、IoT 等技術上共同進行研發。這項合作協議的效期將維持到 2020 年。而 NTT 集團整體共同進行研發，這此還是首例。

這兩家公司在共同聲明中表示，這項合作案將會加速彼此在數位及網路轉型科技的開發，並幫助雙方在各自的市場上投入新的服務。NTT 將聚焦在亞洲市場，而 Orange 則是橫跨歐洲與非洲市場。

這項協議內容，包括在雲端服務、SDN(Software-Defined Networking，軟體定義網路)、NFV(Network Function Virtualization，網路功能虛擬化)，以及聯網裝置的研發。也包含了智慧城市、運動賽事、文化，及觀光等，在創新上的潛力。

在 AI 方面，兩家公司也將共同合作，在 Orange 的智慧喇叭「Djingo」的應用服務上進行研發。也將分享彼此在數位生活創新上的研究，包括 AR、VR、行動支付、金融服務，還有健康保健等方面。

Orange 的 Stephane Richard CEO 表示，「雙方將共同致力於持續學習，及進行文化上的交流。我從根本上認為，這對目前的全球環境來說是至關重要的。透過分享彼此的研究成果，在各自的市場上，為提供用戶更佳的服務，作出定義並進行開發。此外，在跨國企業客戶方面，未來也可對其進行國際性的支援服務」。

NTT 的澤田純社長表示，「NTT 集團以『Your Value Partner』的身分，透過事業活動靈活運用在研發、ICT 基礎，及人材等，種種的經營資源與能力。和夥伴們共同合作，透過在數位轉型的推動，解決社會上的種種課題。在 AI、IoT、5G 等先進技術上，Orange 是個必須密切合作的重要創新夥伴。經由這次的合作，Orange 與 NTT，將會讓彼此在經營資源及能力上作出發展。在各項產業及國際性活動方面，加速推動數位轉型」。

NTT(9432-JP) 今 (21) 日在東京股市的表現，下跌 0.17% 股價 4690 日圓。