寬鬆貨幣政策發酵 中國1月新增人民幣貸款創史上單月新高

中國人行公布，1 月份新增人民幣貸款達 3.23 兆人民幣，創下史上單月新高，比去年同期增加人民幣 3284 億元，預期為 2.97 兆人民幣。

分部門來看，住戶部門貸款增加人民幣 9898 億元，其中，短期貸款增加人民幣 2930 億元，中長期貸款增加人民幣 6969 億元；非金融企業及機關團體貸款增加人民幣 2.58 兆元，其中，短期貸款增加人民幣 5919 億元，中長期貸款增加人民幣 1.4 兆元。

至於社會融資方面，1 月份社會融資規模增加人民幣 4.64 兆元，創單月歷史新高，遠高預期的人民幣 3.3 兆元，比去年同期多出人民幣 1.56 兆元。

1 月底，M2 年增 8.4%，漲幅去年 12 月高 0.3 個百分點，比去年同期低 0.2 個百分點；M1 年增率 0.4%，漲幅分別比去年 12 月和去年同期低 1.1 個及 14.6 個百分點。

1 月份銀行同業拆款加權平均利率為 2.15%，比去年 12 月和去年同期低 0.42 個及 0.63 個百分點；質押式回購加權平均利率為 2.16%，分別比去年 12 月和去年同期低 0.52 個及 0.72 個百分點。

申萬宏源證券對於該數據表示，新增信貸創下史上新高遠超出預期，信貸的全面改善顯示 1 月以來中國人行採取「降准 + TMLF」的長線放款模式對信貸的影響發酵，從貸款流向大部份流往中長期貸款可看出端倪。

同時，1 月份中國銀行業積極展現出放款意願，顯示今年中國商業銀行放款意願可望較去年下半年改善，這與中國人行寬鬆貨幣政策有關。

此外，新增社會融資亦明顯超過預期，地方政府專項債發行提早、企業債券融資大幅成長，表外融資改善，顯示中國信用環境已全面轉變。