鉅亨網新聞中心 2025-08-21 11:01

‌



亞太市場近個月以來表現亮眼，其中越南股市的表現尤為引人注目。截至目前，越南 VN-Index 指數較四月低點反彈近 30%，而 VN30 指數更是一度反彈近 60%，雙雙創下歷史新高。

儘管市場情緒高漲，但這波上漲的驅動力主要來自房地產與銀行部門，實體製造業並未獲得足夠的資金支持，顯示出繁榮表象下的隱憂。

越南股市飆漲60%創新高 狂歡背後卻隱憂重重。(圖:shutterstock)

回顧 2022 年，越南股市也曾經歷一輪狂熱上漲後的大幅暴跌，當年股價在短短 11 個月內最大跌幅超過 66%。如今，同樣是「越南製造」崛起的主題，同樣是房價畸形上漲推動股市，兩者之間有著驚人的相似性，讓人不禁反思，歷史是否會重演？

‌



資金流向房地產 實體經濟面臨困境

儘管「越南製造」被視為上漲主題，但龐大的資金實際上集中在房地產與證券市場，擠壓了製造業的發展空間。今年上半年，越南房地產貸款餘額飆升至 3,180 兆越南盾，年增率高達 140%。

與此同時，今年前七個月，越南有 14.4 萬家企業破產，較去年同期增加 15.1%。實體經濟的困境與資產泡沫的反差，顯得格外強烈。

根據《全球房產指南》的數據，近 5 年越南房價平均漲幅高達 59%，位居全球第一。其中，河內和胡志明市的房價收入比分別高達 35.5 倍，遠超國際警戒線。

與之形成鮮明對比的是，越南人的平均收入在 2022 年下半年才開始上漲，至今漲幅不到 30%。高房價不僅加劇了貧富差距，也對生育率造成重大打擊。越南的綜合生育率已連續三年低於人口穩定所需的 2.1，正面臨「未富先老」的嚴峻挑戰。

電力短缺 製造業最大硬傷

除了經濟結構的挑戰，電力短缺也是制約越南製造業發展的另一大硬傷。每年夏天，越南多地都會傳出因電力不足而限電的消息，特別是佳能、三星、富士康等外資企業集中的北部地區，經常面臨輪流停電的困境。

停電意味著停產，這嚴重影響了供應鏈的穩定性，也讓「可靠的全球製造中心」願景變得遙不可及。

資料顯示，2025 年上半年，越南發電量僅成長 3%，而全年電力需求增幅預測將達到 10%-15%，部分地區供電缺口甚至高達 26%-30%。電力缺口如此之大，其原因錯綜複雜。

一方面，越南為響應國際環保趨勢，已決定在 2030 年後不再建造新的煤電工程；另一方面，由於政府對電價進行嚴格管控，發電公司虧損嚴重，難以吸引投資擴建新電廠。

此外，越南南北電網的輸送量嚴重不足，導致南方有剩餘電力，北方卻常常缺電。越南也開始向鄰國購買電力，但這無法從根本上解決問題。在電力供應不穩定的情況下，企業只能自行購買發電機，導致生產成本居高不下，也使得「廉價勞動力」這塊金字招牌變得名不副實。

未來挑戰：硬體限制與制度遺留

越南的經濟挑戰，不僅來自硬體設施的不足，更源於其歷史遺留的制度問題。在革新開放初期，為了推動改革，政府允許部分實權派經商，這導致他們迅速壟斷了電信、港口、房地產、銀行等高利潤產業。

這些部門成為了真正的「印鈔機」，而製造業的發展反而受到了擠壓。這種「要票子，不要廠子」的發展模式，使得越南本土資本積累緩慢，難以實現產業升級，長期被鎖定在低端製造業。