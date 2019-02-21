日本知名量販店唐吉訶德 傳將進軍台灣

日本知名量販賣場，也是國人赴日觀光的必訪之處「唐吉訶德」，傳將來台展店。根據日本經濟新聞報導，「唐吉訶德」母公司「泛太平洋國際控股公司」(PPIH) 社長大原孝治表示，未來計畫在台灣、香港、菲律賓，以及馬來西亞等地展店。

除日本外，目前 PPIH 在美國、新加坡等地，共擁有 41 間分店，未來的展店計畫，則希望擴大到 200 間分店。首波展店計畫，將由泰國曼谷分店打頭陣，於 2 月 22 日正式開始營運。

泰國曼谷的唐吉訶德名為「Donki Mall Thonglor」，座落在當地的高級住宅區，是一座採店鋪型態經營的購物賣場。由 PPIH 及其他 2 家業者共同營運，也是 PPIH 首度切入經營大型賣場。有 34 家商家進駐，樓地板面積達 2 萬 8000 平方公尺。賣場以唐吉訶德為主軸，預估來客量將達 200 萬人次 (每年)，目標為年營業額 20 億日圓。

大原孝治表示，為了讓國外的消費者也能買到道地的日本商品，會將產品價格控制在與日本國內差不多的水準。

日本唐吉訶德新宿歌舞伎町店 (圖：翻攝自日本唐吉訶德官網)

日本的唐吉訶德，由於商品眾多，且價廉物美，外籍旅客又享有退稅服務，一直以來都是受到日本國內外消費者歡迎的購物場所。

PPIH(7532) 今 (21) 日在東京股市表現，下跌 1.46% 股價 6730 日圓。