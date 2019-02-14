英國央行委員Vlieghe：若無協議脫歐 寬鬆的貨幣政策更合適

英國央行委員 Gertjan Vlieghe 表示，如果英國無協議脫歐，那麼更可能需要放鬆而非收緊貨幣政策。

Vlieghe 周四在倫敦發表講話。對於 3 月 29 日英國無協議脫歐的情況下，央行將會作何反應，這是貨幣政策委員會 (MPC) 迄今為止發出的最明確信號。

Vlieghe 在這個立場鴿派的演講中還表示：

即使英國達成協議，經濟的疲軟表現也意味著，未來幾年需要放慢升息步伐，他還將升息次數的預期從先前的一年「一或兩次」下調至一次

近幾周經濟出現進一步放緩的跡象，意味著甚至是這一預期也面臨著下行風險，且他「很可能可以先等待成長企穩和通膨壓力的證據，隨後才開始考慮再次上調銀行利率」

自從 2016 年 6 月份公投脫歐後，英國每周損失大約 8 億英鎊（10 億美元），約占 GDP 的 2%

「在無協議脫歐的情況下，我的判斷是，和收緊政策相比，放鬆政策或延長暫停調整政策的時間更有可能是恰當的。」Vlieghe 表示。「我們必須時時判斷，通膨預期是否牢牢受控，家庭和企業對動盪局面作何反應。」

Vlieghe 說，和 2016 年公投留歐的情況相比，當前經濟狀況更加疲軟。這主要是由於全球經濟增速放緩、消費者支出能力減弱和企業投資遲滯所致。

「隨著 2019 年 3 月截止日期的臨近，且前路不甚明朗，擔憂情緒有所加劇，投資也進一步地減弱了。」他表示。