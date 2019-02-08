華航罷工惹民怨 勞動部籲：回歸有溫度真誠協商

▲華航罷工，高雄小港機場首當其衝，記者現場直擊。(圖／郭俊暉攝) ▲華航罷工，高雄小港機場首當其衝，記者現場直擊。(圖／郭俊暉攝)

針對桃園機師工會今（8）日6時發動罷工引發民眾不便一事，勞動部一早即發出聲明，指民航對民眾是非常重要的服務，特別在春節過年期間，罷工並非工會爭取權益唯一手段，呼籲華航勞資雙方應朝向有溫度、有真誠的溝通，惟有透過協商才是替會員爭取權益的正途。為向華航爭取更多改善機師疲勞航班及辛勞加給，機師工會於今天凌晨突然布上午6時起罷工，為台灣民航史上首起機師罷工事件揭開序幕，估計共有4000多名旅客到影響，不少搭不到班機的民眾都罵機師沒人性，延誤民眾搭機權益。對此，勞動部表示，桃園機師工會與華航公司勞資爭議，經過去年8月30日桃園市政府勞動局邀集機師工會與華航公司進行第4次協調會議，勞資雙方針對「FOQA」（飛行監控數據）與「片面勞動條件變更限制」等2項議題達成共識，其餘19項議題，獲致於1年內續行協商之共識。勞動部指出，華航機師工會於今年1月27日對外表示，因與華航公司之協商未有進展，因此經2月1日召開之臨時代表大會決議通過，授權理事會決定罷工行動時點，該工會於今日6時發動罷工，欲促使資方願意重返談判承諾訴求。不過勞動部說，考量民航業對於民眾為非常重要服務，特別在春節過年期間，勞動部呼籲公司與工會，我們應尊重工會爭取機師權益的努力，我們也希望工會也應放下立場聆聽公司提出的經營困境，公司更應將機師視為公司最重要資產。勞動部表示，勞資雙方是夥伴關係，難免有合作與意見相異的情形，彼此如果朝向有溫度，有真誠的溝通，必然可以異中求同，化解紛爭。勞動部強調，罷工並非工會爭取權益唯一手段，也是工會最困難的抉擇，現階段期待工會實應盡速與資方回歸協商平台，勞動部、交通部與桃園市政府勞動局也會全力協助，惟有透過協商才是替會員爭取權益的正途。

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