勞動部作媒！牽成新光銀及工會簽署「員工安置計劃」保障勞權

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 17:43

‌



為儘速促成台新金控、新光銀行及新光銀行工會三方就新光銀行員工安置計劃內容達成共識，保障併購員工權益，昨 (25) 日勞動部邀集勞資三方到部再次召開協商會議，全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢並與會協助，針對尚未確認的關鍵議題討論熱烈，勞資三方均釋出最大善意，歷經 5 小時協商，最終達成共識。勞動部長洪申翰並親赴現場見證勞資協商代表簽訂員工安置計劃及表達肯定勞資之間努力合作及協商的成果。

勞動部說明，該部向來重視金融機構併購中的勞資協商及員工權益保障，長期以來均與金管會充分合作，要求金融機構合併時應妥善與工會協商員工安置計劃，保障員工於合併後權益，也會透過各種方式協助勞資雙方透過公平對等協商，以達成共識。洪部長於昨日見證簽署協議時，除表達對於勞資三方基於對提供員工最大的照顧所進行協商、溝通努力的感謝外，亦期許台新銀行與新光銀行未來完成合併後，務必讓新光銀行留用的員工繼續安心工作，並與工會建立良好溝通互動模式，共同為台新銀行創造更好的前景。

‌

