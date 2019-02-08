華航今18班次已停飛 機師工會強調：罷工沒有期限

▲華航機師今（ 8 ）日早上 6 點開始罷工行動，強調在華航仍未對工會提出的 5 項訴求有善意回應之前，罷工行動將會一直持續下去。(圖／林調遜攝) ▲華航機師今（ 8 ）日早上 6 點開始罷工行動，強調在華航仍未對工會提出的 5 項訴求有善意回應之前，罷工行動將會一直持續下去。(圖／林調遜攝)

華航機師今（ 8 ）日早上 6 點開始罷工行動，機師工會分別於台北松山機場、桃園廣春城和高雄君鴻國際酒店收機師的「檢定證」，截至上午 9 點，機師工會已收到約 100 份檢定證，強調在華航仍未對工會提出的 5 項訴求有善意回應之前，罷工行動將會一直持續下去。師工會理事長李信燕表示，自今日凌晨開始以收到約 100 份機師檢定證，檢定證就是機師的飛行駕照，執勤時都應該要配戴。但原先對外宣稱有 700 多名機師響應罷工，她回應，可能有些機師目前在國外休假，或是迫於資方壓力必須執勤，強調接下來幾天會一直持續收集。▲師工會理事長李信燕強調，目前沒有預設罷工時間，要看接下來華航態度決定。(圖／林調遜攝)對於這次罷工目的，李信燕說明，工會提出 5 大訴求，包含改善疲勞航班、副駕駛升訓制度透明化與保障國籍機師工作權、禁止對工會成員施壓或秋後算帳、撤換不適任高層、比照長榮航空第 13 個月全薪，希望資方能夠有善意回應。李信燕表示，針對改善疲勞航班，公司回應若增加派遣人力，勢必增加人力成本，嚴重影響公司競爭力；副駕駛升訓制度透明化部分，公司也僅回應沒有黑箱問題，其他訴求完全沒有回應，這樣怎麼能談下去。目前沒有預設罷工時間，要看接下來華航態度決定。▲記者會現場一度有名聲援機師暈倒在地，工會強調，該名機師因剛下班就來支援，因此才會體力不濟。(圖／林調遜攝)記者會現場一度有名聲援機師暈倒在地，隨即被工會成員攙扶至旁邊沙發休息，工會強調，該名機師因剛下班就來支援，睡眠不足加上現場人太多空氣悶熱，才會覺得暈眩，並不是過勞。

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