〈華邦電法說〉詹東義：上半年庫存去化完成後 拉貨動能可期

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理詹東義指出，目前終端消費需求仍健康，預期今年上半年市場庫存可望去化到合理水位，終端需求有機會帶動拉貨動能，他並預期，市場新增的產能若消化到合理程度，產業榮景又會再現。

詹東義表示，去年下半年起，智慧型手機市場衰退，挖礦機熱潮也退去，市場對未來充滿不確定性，通路產品開始調節庫存，此趨勢預期將延續到今年上半年，他認為，終端消費需求仍健康，上半年市場庫存可望去化至合理水位，屆時終端需求預期將帶動拉貨動能。

詹東義也說，在 2017 年產業需求暢旺時，各供應商在此後新增的產能如何消化，是目前需要觀察的，待新增產能消化到較為合理的程度，預期產業榮景又會再現。

詹東義強調，面對記憶體產業的冬天，不會以價格戰來競爭，而是靠實力與產品品質來穩住市佔率，持續深耕 Tier 1 客戶，並加強研發技術與能量，相信等春天來臨時，華邦電會跳得更高。

華邦電 25 奈米 DDR3 DRAM 產品已於去年第 4 季小量生產，詹東義表示，目前正持續擴大 DRAM 產品組合、NOR Flash 高階產品佔比，且車用 Serial SLC NAND 的 design-in 數量持續增加，相信未來會變成非常耀眼的產品線，至於 Security Flash 也將成為未來的秘密武器，此外，目前也正在開發 2x nm SLC NAND Flash 與 4x nm NOR Flash。

