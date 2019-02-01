王品牛排、夏慕尼今起漲價 套餐最多漲60元

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (1) 日宣布，即日起調漲王品牛排和夏慕尼套餐價格，其中，王品牛排 1350 元套餐調整為 1390 元、1650 元套餐調整為 1690 元，3980 元套餐調整為 3990 元，而夏慕尼套餐則是由 1030 元漲至 1090 元，王品表示，此 2 個品牌已 4 年未漲價；另一方面，莆田也調漲部分菜色價格。

換算下來，夏慕尼漲幅約 5.83% 較多，王品牛排 3 種套餐漲幅分別為 2.96%、2.42%、0.25%。

王品說明，消費者今日起的訂席，均已在 1 個月前告知相關訊息，原持有兩品牌禮券的消費者，權益不受影響，凡持王品牛排禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原 1350 元王品牛排套餐，持夏慕尼禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原 1030 元的新香謝鉄板套餐，差價皆由門店自行吸收，消費者不需另補差額。

王品也指出，王品牛排、夏慕尼自 2014 年調漲價格，至今 4 年未漲價，但 4 年來勞基法基本工資時薪漲幅 30.4%、月薪漲幅 19.8%。主要食材的牛肉市價漲幅超過 20%，為繼續提供消費者優質服務，不得不調整價格。

此外，王品集團所屬莆田餐廳，因應人事及食材成本雙重壓力，同樣自今日起調整部份菜色價格 (10% 服務費另計)。