〈華邦電法說〉市場需求弱 去年Q4純益季減近7成 全年EPS 1.87元 18年來新高

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布去年第 4 季與全年財報，去年第 4 季受到市場需求疲弱影響，DRAM 與 Flash 營收均季減逾 1 成，單季稅後純益 8.79 億元，季減 69.05%，年減 5 成，每股純益 0.22 元；去年全年稅後純益 74.46 億元，年增 34.14％，每股純益 1.87 元，創近 18 年來新高。

華邦電去年第 4 季營收 118.68 億元，季減 13.25%，年減 10.16%，毛利率 34%，季減 4 個百分點，年減 3.4 個百分點，營益率 10%，季減 6 個百分點，年減 6.9 個百分點；稅後純益 8.79 億元，季減 69.05%，年減 50.87%，每股稅後純益 0.22 元。

華邦電去年全年營收 511.9 億元，年增 8%，毛利率 37%，年增 3 個百分點，營益率 15%，年增 1 個百分點；稅後純益 74.46 億元，年增 34.14％，每股純益 1.87 元。

華邦電總經理詹東義表示，去年第 4 季整體大環境需求非常弱，DRAM 營收季減 17%，主要原因為出貨量減少 11-13%，ASP 方面下降 1-3％；Flash 營收季減 12%，出貨量季減 7-9%，ASP 則是同樣季減 1-3%，其中，NAND Flash 的價格競爭比 NOR Flash 更激烈。

存貨金額方面，去年第 4 季存貨金額 109.08 億元，比上季的 99.06 億元增加，也較 2017 年同期增加 28 億元。華邦電財務長黃求己指出，主要原因在於第 4 季市場需求下滑，而 Flash 產品在中國市場受到美中貿易戰衝擊，但華邦電整體中國營收占比並不高。

從去年第 4 季表現來看，DRAM 產品營收占比達到 52%，其中利基型佔比 41%、行動型佔比 11%，而 25 奈米 DDR3 DRAM 產品已於去年第 4 季小量生產，逐步挹注營收表現。Flash 營收占比達 48%，其中 NOR flash 為 41%、NAND Flash 7%，將持續以新推出的 512MB 以上中高容量產品、1.2V 低電壓產品與 Serial 介面 SLC NAND Flash，強化產品競爭力。

華邦電第 4 季記憶體產品營收應用類別占比方面，分別為消費性電子 30%、通訊電子 26%、電腦相關佔 26%、車用及工業用相關佔 18%。其中，消費性電子營收季減 14%，電腦相關營收季減 12%，車用及工業用營收季減 8%，通訊電子季減 14 %。