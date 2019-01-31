日月光投控去年每股賺5.95元 首季合併營收估季減近兩成

全球最大封測集團日月光投控 (3711) 公布去年每股淨利 5.95 元，合乎市場預期，展望今年首季，受到景氣急凍與蘋果大舉減少釋單量等影響，外資圈估算，日月光投控首季合併營收的季減幅度約近二成。首先就 2018 年全年表現部分，日月光投控去年合併營收 3710.92 億元，平均毛利率達 16.5%，歸屬母公司稅後淨利 252.62 億元，每股淨利 5.95 元；值得注意的是，日月光投控去年 4 月底正式成立，法定基礎（Legal Entity Basis）財報，上述數字包括日月光去年全年營運數字，以及矽品去年 5 月到 12 月的數字。



若光就去年第四季營運績效來看，日月光投控去年第四季合併營收 1140.28 億元，季增 6%，略優於預期，合併毛利率 16.38%，季減 0.7 個百分點，合併營業利益 85.73 億元，營業利益率 7.51%，季減 0.27 個百分點，單季歸屬母公司業主 54.46 億元，季減 13%，去年第四季單季每股基本稅後盈餘 1.28 元。



展望今年，日月光投控首季合併營收恐將季減近兩成，但日月光投控財務長董宏思預期，封測、電子代工（EMS）業務仍能逐季成長，帶動今年集團整體營運持續成長。至於日月光投控營運長吳田玉也認為，今年需求成長趨勢將持續。另外資本支出方面，日月光投控今年資本支出規模估持平。



日月光投控預估，在擬制性基礎（Pro Forma Basis）財報假設下，今年第一季封測事業營收將略低於去年同期的 559.85 億元，毛利率也比去年同期水準略低；至於 EMS 電子代工事業方面，預計第一季營收規模將與 2017 年下半年季度平均營收相當，毛利率則會和去年第二季相當。



依上述條件推估，日月光投控第一季封測營收將季減 12～14%，EMS 事業營收均也會比去年第四季下滑逾 25%；因此日月光投控第一季集團合併營收，外資圈預期會落在 910～930 億元之間，與去年第四季相比，季減幅度約在接近兩成上下。