日月光投控Q3每股賺1.47元優於預期 法人估Q4集團合併營收可季增約1成

全球封測龍頭日月光投控 (3711) 受惠於蘋果新款手機與手錶上市啟動的拉貨潮，加上產業旺季加持，第三季每股淨利 1.47 元，表現優於預期，展望第四季，在蘋果拉貨動能持續的挹注下，法人圈估算，日月光投控第四季集團合併營收將可季增約一成。回顧第三季表現，日月光投控單季合併營收 1075.97 億元，季增 27%、年增 46%，第三季毛利率 17.1%，優於第二季的 16.2%，低於去年同期的 18.7%，第三季營益率 7.8%，也優於第二季的 6.4%，但也低於去年同期的 9.6%。



日月光投控第三季歸屬業主稅後淨利 62.57 億元，季減 45%、年減 1%，單季每股淨利 1.47 元，優於市場預期。合計今年前三季日月光投控營收 2570.64 億元，年增 24.51%，前三季平均毛利率 16.52%，歸屬業主稅後淨利 198.16 億元，年增 18.36%，每股淨利 4.67 元，優於去年同期 4.16 元。



展望第四季，在蘋果拉貨動能延續下，日月光投控展望樂觀，並預期，以美元計價的第四季封測事業營收將與第二季相當，至於第四季 EMS 事業營收季增率將略低於第三季季增率。為此，法人圈估算，日月光第四季集團合併營收，可望落在 39 億美元上下，季增率可達到一成。

