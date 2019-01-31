凌華自結12月EPS 0.2元 Q1淡季不淡 封關前股價強勢大漲

IPC 大廠凌華 (6166) 農曆封關前股價強勁上漲，週四 (31 日) 應證交所要求公告 12 月自結獲利，單月稅後淨利達 0.43 億元，年增 32%，EPS 0.2 元。該公司去年第四季因美國網通、歐洲電信設備客戶訂單增加，帶動業績成長，12 月合併營收再度突破 10 億大關，以 10.86 億元創下歷史次高紀錄，全年營收維持逾百億規模。



就單季營收來看，上季突破 30 億大關，以 30.51 億元刷新紀錄，季增率達 21.7%，年增率達 10.7%。法人預估其單季 EPS 可望逼近前三季總和 0.59 元，全年 EPS 維持逾 1 元的水準。



展望今年，首季大單效應延續，可望淡季不淡，較去年首季的 22.6 億元有兩位數的增長。全年因 5G 帶動物聯網設備需求起飛，有助於該公司營運回升，今年獲利可望逾倍翻升。