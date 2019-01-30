今年營收目標持平到微幅成長 毛利率站回40%

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(30)日召開線上法說會，展望第 1 季，執行長蔡力行指出，成長型產品進入淡季循環，其餘產品表現相對平穩，只是整季仍是淡季，營收估較第 4 季下滑 12-20%，約達 487-536 億元，毛利率估 38-41%，中間值為 39.5%，較第 4 季表現佳。就全年而言，預估營收將可較去年持平或微幅成長，毛利率目標要達 40%。

蔡力行強調，5G 換機潮來臨前，今年與首季智慧型手機需求疲弱，出貨量要成長有難度，今年期待可強化產品組合，並優化消費者體驗，盼可提升市佔率，維持行動運算平台營收表現。

他強調，行動運算平台中，5G 數據機晶片已經推出，預計今年年底將推出 SOC 整合型晶片，掌握明年 5G 換機潮商機；成長型產品上，包含物聯網、電源管理與 ASIC 三大類，去年各產品線表現不錯，都有 2 位數成長，今年將可延續此動能，其中物聯網部分，包含 WIFI、AI 語音、藍牙與 NB-IOT 晶片等，今年各廠可望持續推更多新應用品，有助聯發科晶片出貨成長。

電源管理晶片部分，也有 2 位數成長表現，今年預料將可延續；而 ASIC 部分，營收基期較低，消費性 ASIC 在遊戲機產品上有不錯市占率，今年新品陸續貢獻帶動營收成長，至於商用型 ASIC 產品，則是瞄準資料中心、網路交換機、高速運算等應用產品，下一代高速傳輸所需的 ASIC 也開發完成，有助市場優勢與競爭力。

車用電子方面，蔡力行認為，也有不錯進展，尤其短距離雷達毫米波晶片已經量產，智慧座艙、車載資通訊系統等，都將陸續在今年量產，ADAS 更已經開始進行首波開發。

成熟型產品部分，去年與今年營收都將隨市場趨勢下滑，但隨著 DRAM 價格下跌壓力趨緩，今年此區塊的獲利結構，將有正面發展機會。

另外，聯發科今年年初合併晨星，成立智能家庭事業群，將結合兩家公司的技術與產品，增加附加價值，透過 AI 強化畫質與語音相關技術，鞏固市占率。

蔡力行強調，聯發科將專注在產品業務架構上，並改善獲利提升產品競爭力，今年營收目標持平或微幅成長，有信心可以改善毛利率，目標希望可以站上 40%，同時穩定控管營業費用，帶動營業淨利成長。

另外，蔡力行認為，今年是新技術、投資開始貢獻營收的一年，其中包含 5G、11ax、車用電子與商用 ASIC 相關晶片等，聯發科已打好基礎，預計明年來自 5G 的 ASIC 與車用電子營收，營收比重將超越 1 成。

展望今年第 1 季，蔡力行指出，預期營收將較第 4 季下滑，估達 487-536 億元，季減 12-20%，毛利率估 38-41%，中間值高於去年第 4 季。