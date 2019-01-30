台股20年來農曆年後開紅盤漲多跌少 投信點名金豬年看個股表現

台股今 (30) 日完成交易後正式封關，尾盤在權值股買單拉抬下，指數翻紅小漲，台股封關日順利收紅，根據證交所統計，從 1999 年開始，20 個農曆春節後開盤，有 14 年上漲、6 年下跌，投信則認為，金豬年主要看個股表現，上半年遇震盪可逢低布局，尤其看好 AI 與 5G 等有題材面加持的個股。

根據證交所統計，從 1999 年到 2018 年 20 個農曆年春節後開盤日，加權收盤漲多跌少，其中有 14 年上漲，其中又以 1999 年 2 月 20 日指數收 6,072.33 點，漲幅 4.73% 居冠，另外，2003 年 2 月 6 日春節後開紅盤當天，加權指數收 4,833.58 點，跌幅 3.62% 最大。

至於八大公股行庫部分，狗年封關前夕最後一週主要以調節持股為主，僅 29 日小幅買超 1.1 億元外，其餘交易日則伺機調節持股獲利了結。

觀察八大公股行庫進出，主要以台積電、國泰金等權值股為主，日前因晶圓瑕疵而拖累股價表現的台積電，30 日仍受公股行庫青睞，成為買超標的第一名，合計買超共 1735 張，顯示行庫仍看好台積電長線穩定展望。

安聯投信表示，狗年封關前夕有美中貿易談判陷入觀望，以及蘋果銷售疲軟等利空因素，但最後仍順利收紅封關，顯示市場氛圍「看長不看短」、「偏

多大於偏空」。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，蘋果最新財報顯示在其他產品和服務收入創下新高，拉抬整體營收表現，進一步鈍化短期利空氛圍，帶動部分資金趁勢進場布局。

展望金豬年，蕭惠中認為蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整，台股波動不容小覷，尤其農曆年後淡季僅剩餘月，隨著科技股投資輪廓逐漸清晰，加上聯準會（Fed）不斷放送「鴿」聲，市場預期美元趨疲，有利於資金持續流向新興市場，個股仍有表現機會。

在族群類股部分，蕭惠中點名看好半導體、光學龍頭股仍持續左右盤勢，並看好長期成長趨勢族群，比如 AI、5G、車用電子、雲端伺服器、高速運算和物聯網；另外，傳產部分偏好水泥原物料、電動自行車和部分紡織族群。



